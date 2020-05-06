《只因我們天生一對》泰女星內地爭出道　酷似TWICE娜璉極速走紅

泰國BL劇《只因我們天生一對》（2gether The Series，又譯《假偶天成》）因為兩位男主角Bright和Win的超高顏值，而成為近期的話題之作。在劇中飾演音樂學會幹事Air的22歲女星鄭乃馨（NeNe）因為外表酷似韓國女團Twice成員娜璉和Red Velvet隊長Irene而備受矚目，近日她到內地參加女團選秀節目《創造營2020》，首集更以超強歌唱實力震懾全場，成為節目的首發成團七人組的其中一員。

NeNe在泰劇《只因我們天生一對》中飾演音樂學會幹事Air一角備受矚目。（Instagram：@nenevader）

NeNe在《創造營2020》首集以超強歌唱實力震懾全場，亦成為節目的首發成團七人組的其中一員。（WeTV影片截圖）

第一集公開的首發成團共有7人，分別有四個最強舞蹈擔當以及三個最強歌唱擔當，NeNe就是最強歌唱擔當的其中一員，實力不容置疑。雖然因為電視劇而備受關注，不過Nene其實是歌手出身，她於2015年以泰國女團MilkShake成員身份出道，並推出過兩首單曲《SHARE》和《JOH》，直至去年擔任愛奇藝網劇《超級影后之初次做人》的女主角，首次以演員身份在中國出道，而《只因我們天生一對》則是她的第二部戲劇作品。

現年22歲的Nene於2015年以泰國女團MilkShake成員身份出道，更多次被指外表酷似韓國女團Twice成員娜璉和Red Velvet隊長Irene。（Instagram：@nenevader）

Twice成員娜璉（Instagram：@twicetagram）

Red Velvet隊長Irene（Instagram：@renebaebae）

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