泰劇《只因我們天生一對》紅遍亞洲　拆解港產BL劇絕迹背後因由

新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）肆虐，市民均留在家煲劇減低感染風險，除了韓劇的討論度居高不下，近日泰國BL（Boy's Love的簡稱）網劇《只因我們天生一對》（又名：《假偶天成》／2Gether: The Series／เพราะเราคู่กัน）亦走進大眾的視線。故事發生在大學校園，Tine（Win飾）為逃避Green的追求，只好請人氣甚高的Sarawat（Bright飾）假扮自己的男朋友，誰知弄假成真對Sarawat產生情愫，這段假戲真做的錯摸愛情雖然在影視界已是老生常談，但仍引來一眾少女粉絲為之傾倒，第一集的播放量單計YouTube已逾700萬，Bright演唱的OST更逾1,600萬點擊，可見劇集人氣之高！

Win和Bright憑《只因我們天生一對》人氣三級跳，成為泰國現時最炙手可熱的小生之餘，在亞洲各地的知名度也隨之增加。（網絡圖片）

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勝在男主角夠吸睛

這種青春愛情片的套路十年如一日，但成功率卻幾乎十拿九穩，在相處中日久生情，彼此之間的推拉看得觀眾心癢癢，然後角色會開始懷疑自己個性取向，再確定對方的心意，這時候編劇就會安排一個「媒」進來攪局，在誤會解開後感情就會更堅固。雖然劇情發展老土得都在意料之內、兩位男主角的演技亦略嫌青澀，但觀眾還是會選擇忽視這些，抵不住好奇繼續追看；只因兩位男主角Bright和Win的外形夠吸睛，偶爾還展露一下身材，讓一眾少女抵不住誘惑！Bright和Win亦憑《只因我們天生一對》人氣和知名度都三級跳，各自Instagram追蹤人數均逾數百萬，力證BL劇只要選角眼光獨到，在亞洲可謂大有市場！

點擊圖輯睇Bright&Win型格相！

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港劇玩Gay只敢打擦邊球

隨着時代進步，普羅大眾的思想變得較開放，縱觀近年台灣、泰國、內地紛紛推出BL劇，成績兼話題度都不俗，台灣代表《HIStory》更連續三年推出三季，為演藝界帶來新面孔之餘，亦捧紅不少小生演員。相反香港的影視界一直卻欠奉這類型的作品，大家提來提去都只是1997年由王家衛執導、張國榮與梁朝偉主演的《春光乍洩》或1999年由吳彥祖、馮德倫主演的《美少年之戀》，而電視作品更是只敢打擦邊球，包括：《愛．回家之開心速遞》的金城安（周嘉洛飾）與朱凌凌（吳偉豪飾）、《教束》的莊子民（周漢寧飾）與鄧學謙（唐浩然飾），都止步於友情和曖昧的粉紅氣流之間，未敢明顯越界。

《愛．回家之開心速遞》的金城安（周嘉洛飾）與朱凌凌（吳偉豪飾）之間的化學反應甚得觀眾喜愛。（Instagram／@kalok）

其實香港並不是沒有拍攝高質BL劇的資本，有不少具潛質的新生代演員都值得大家去認識，也有不少粉絲喜歡將偶像團體的成員湊成一對，一起看看有哪些適當人選：

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ViuTV成性小眾友善先驅

香港電視劇一直以來對性小眾不甚友善，甚至對他們「妖魔化」，例如在《衝啊！瘦薪兵團》（2012）中，飾演同性戀者的何遠東被描述成手多多、不時借意「抽水」的人，也許令觀眾對同性戀產生概定印象。這個現象直至2016年ViuTV出現，才打破當中的平衡，劇集《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》曾出現男同性戀者拖手和相擁等日常拍拖舉動的畫面，這也是再平凡不過的戀愛日常，不必加以修飾或強調，其實觀眾的可接受程度比想像中高得多。

再平常不過一對熱戀情侶的擁抱。（劇集截圖）

港產BL劇隨時突圍而出？

雖然要傳統電視台播放100％同性戀劇集仍然難被普羅觀眾所接受，這時候就需要網台去讓觀眾有更多選擇，縱觀近幾年成功的BL劇集都在網絡上「起家」：泰國的《只因我們天生一對》由GMMTV製作，台灣的《HIStory》系列則由CHOCO TV及LINE TV製作，內地的《上癮》可在愛奇藝、騰訊視頻等影片網站上觀看；反觀香港卻沒有製作公司去製作、甚至沒有投資者投放資金在這類型的片種，僅得YouTuber「四仔」自家製的低成本BL劇《我的HeHe室友》，以及只聞樓梯響、開極都開唔成的港版《大叔的愛》，連曾經在《LovingYou我愛你2》中加插同性戀議題的金牌監製陳寶華早前接受游大東專訪時曾講到最難過是投資者那一關：「當時想做一至五唔敢做嘅劇集，但所有嘢都要過堂，始終要向錢交代！」其實，以網絡熱度來說，港產BL劇絕對有一定的市場，更容易在鄰近的亞洲國家掀起話題，不失是製作劇集的一個好選擇，《只因我們天生一對》更具備逾20種語言的翻譯，也是文化輸出的一種。