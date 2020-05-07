黎耀祥就「批評TVB嘅人無良心」言論致歉　認要檢討：言詞係過份

早前黎耀祥因為不滿網民批評無綫拍「膠劇」，在接受《香港01》獨家專訪時，為無綫抱不平發聲大鬧網民：「成日批評TVB嘅人，我覺得冇良心，好多人覺得踩低TVB就係知識份子」等過激言論。報道出街後，在網上引起強大迴響，有網民極度不滿，認為黎耀祥的言論「一竹篙打一船人」有欠公道。

【專訪】黎耀祥為無綫抱不平：好多人覺得踩低TVB就係知識份子



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專訪報導出街後，黎耀祥直言自己承受不少壓力。（梁碧玲攝）

黎耀祥出席在將軍澳電視城舉行的《流行經典50》記者會時提及此事，他就相關過激言論深感歉疚：「報道出街之後，自己承受好大壓力，睇返自己個專訪嘅時候，覺得自己好偏激，好似鬧晒所有人，有啲feedback話我個訪問好似鬧晒所有人，人哋畀啲意見又唔得呀？其實自己嘅本意唔係咁，因為自己都會批評公司，其實亦都知道觀眾嘅評批出發點都係好嘅，我承認有啲言詞係過份，所以令到大家產生咗誤會，其實我絕對唔係一竹篙打一船人，明白自己唔係一位「聖人」，我亦都唔係代表晒所有人，而自己作為公眾人物都要檢討一下，好多人俾嘅意見好中肯嘅，我覺得，自己講嘢冇諗到第三者嘅感受，我要反醒。」