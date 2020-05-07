【十八年後的終極告白】藝員IG洩密　保安員高達八成係真兇

無綫劇集《十八年後的終極告白》的劇情愈來愈緊湊，最令一眾劇迷睇得投入的，當然是齊齊估十八年前那宗兇案的兇手到底是誰啦。涉案有關的七位嫌疑人物當中，就以Sam（譚俊彥飾）以及肥仔富(何遠東 飾) 被最多人估是兇手。而於後期才出場的蛋撻 (司徒暉飾) 亦相當有可疑，這個神秘角色被不少人揣測是真兇。

呢七位都係嫌疑人物。(劇照)

日前的劇情講述Sam等人懷疑神秘人蛋撻就是十八年前殺害Tiger (杜大偉飾) 及Tiger嫂(尹詩沛飾) 兩夫妻，以及迷暈Sam的疑兇，而兇手的目的是要將十八年前的涉事者逐個滅口。然而，其實蛋撻是個癱瘓病人，所以他是真兇的機會不大，兇手根本另有其人。而在劇中飾演一名保安員的唐嘉麟 (KT) 則好有可能是真正的兇手。

Sam被身穿保安員制服的神秘人迷暈。(劇集截圖)

在之前播出的一幕可以見到迷暈Sam的神秘人出現時是疑似穿着制服的，而在這場景中出現的人只有三個，除了Sam和麗瑾 (黃智雯飾) 外，就是一名保安員，所以推斷神秘人很有可能是保安，而且在KT的IG中已透露了些玄機。KT的IG post了他身穿保安制服的自拍照，不少網民都留言表示：「兇手原來就係你！」他於2018年拍該劇時，亦有於IG post了他穿上戲服的自拍照，以及與Sam一起的拍攝花絮相，兇手是誰真是呼之欲出了。

該場戲只出現了Sam、麗瑾以及一名保安員。(劇集截圖)

點擊下圖逐格睇KT洩露玄機嘅IG相：