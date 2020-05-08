十八年後的終極告白．劇透｜又一個受害人　真正兇手仲未現身

《十八年後的終極告白》第十五集劇透。

《十八年後的終極告白》演員陣容：

林朗生（譚俊彥飾）、沈敬一（陳山聰飾）、謝家富（何遠東飾）、阮麗瑾（黃智雯飾）、阮進（林嘉華飾）、馮永興（林師傑飾）、陳淑嫻（江欣燕飾）、謝家倩（楊秀惠飾）、王頌君（趙希洛飾）、鄺寶珠（韓馬利飾）、李強（蕭徽勇飾）、梁潔貞（楊卓娜飾）、施文虎（杜大偉飾）、趙玉娣（尹詩沛飾）、徐友齊（何啟南飾）、鏡叔（鄭恕峰飾）

《十八年後的終極告白》上集提要，朗生等人重回十八年前燒烤場，意圖重組記憶卻不果，但關鍵人物已呼之欲出！麗瑾向阮進大興問罪之師，阮進坦誠過錯，但麗瑾不能原諒被阮進欺騙，二人關係僵持。朗生在醫院察覺形跡可疑神秘男子，使計追查下喚起十八年前失落的記憶；與此同時，淑嫻探望住院的寶珠後失蹤？朗生被迷暈，醒來卻身在船上，而眼前那人正是十八年前那事的關鍵人物。

威脅陳山聰。（《十八年後的終極告白》截圖）

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朗生平安回來，敬一、家富、永興直覺朗生異樣追問究竟，朗生一一耍過三人；與此同時，警察上門邀請朗生協助調查，原來淑嫻在醫院被人擄走，而朗生剛巧也在醫院！朗生情緒起伏不定，敬一懷疑事有蹺蹊，逼問下，朗生終坦白一切。阮進獨自尋找淑嫻下落，更到醫院追查警方遺留的細節，朗生擔心阮進遲早發現世達便會揭穿十八年前之事。麗瑾四找淑嫻不果徬徨無助，向朗生尋求安慰，此時，警方在沙灘發現一具屍體。其實這具屍體就是淑嫻，也引證了她的老公阮進不會是兇手，因為一個人怎樣兇惡，也不會殺掉自己老婆。

被綁完後放返出嚟。（《十八年後的終極告白》截圖）

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