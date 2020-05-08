BL劇《只因我們天生一對》男配角勁出位　泰版袁偉豪力追Anson Lo

泰國BL劇《只因我們天生一對》（2gether The Series，又譯《假偶天成》），因為兩位男主角Bright和Win的超高顏值而成為近期的話題之作。但其實劇中不少配角都表現亮眼，除了飾演音樂學會幹事Air的22歲女星鄭乃馨（NeNe）因酷似韓國女團Twice成員娜璉和Red Velvet隊長Irene而備受矚目之外，還有兩位男配角跟幾位香港藝人撞樣，難怪看的時候覺得他們熟口熟面！

《只因我們天生一對》的兩位男主角Bright和Win顏值超高。（劇照）

兩位男配角Toptap和Mike好熟口熟面！（Instagram：@toptap_jirakit）

今年26歲的Mike在劇中飾演經常為男主角Sarawat（Bright飾）出謀戀愛對策的老友Man，他最令人印象深刻的除了是他那鬼馬的表情之外，他濃密的眉毛和鬍鬚亦是他的標誌，再望真點更發現Mike的樣子很似曾相識，與袁偉豪及莫竣名（MCM）有七分似！Mike於2018年以《我們的天空》出道，之後相繼出演《狼計劃》、《Nobody Happy》及《愛情理論》，《只因我們天生一對》是他拍的第五部劇集。

Mike在劇中飾演經常為男主角Sarawat（Bright飾）出謀戀愛對策的老友Man。（Instagram：@mmikesiri）

莫竣名（MCM）（Instagram：@louismcm630）

袁偉豪（Instagram：@benontheroad）

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至於今年26歲的Toptap（邱常譽）飾演另一男主角Tine（Win飾）的哥哥，同時亦是Mike在劇中的力追對象。他雖然看上去斯斯文文，不過其實深藏不露藏有腹肌，更有網民覺得他是MIRROR成員Anson Lo及周永恆的混合版！Toptap的代表作品包括《為愛所困》和《單身公寓》第一二季、《這個學校遇到愛》、《一年生》、及《水男孩》等等。

今年26歲的Toptap（邱常譽）飾演另一男主角Tine（Win飾）的哥哥，同時亦是Mike在劇中的力追對象。（Instagram：@toptap_jirakit）

MIRROR成員Anson Lo（Instagram：@ansonlht）

周永恆（視覺中國）

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