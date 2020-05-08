26歲前韓團偶像陷《夫妻的世界》　退團前秘婚再令43歲小三大肚

韓劇《夫妻的世界》熱播，帶來出軌、婚外情等都成為全城熱話。近日韓國男團Apeace（原名Double B 21）的26歲前成員黃斗煥，就被日本傳媒《週刊女性》大爆退團前已與女友秘婚，最近更令43歲小三懷孕，最終搞到墮胎收場。

《週刊女性》近日報道，正在日本活動韓國男團Apeace前成員黃斗煥，原來早在2018年退團前已與女友秘婚，隱瞞粉絲一段時間。講到最勁爆可說是，2015年，當時只有21歲黃斗煥在日本六本木認識了一位比自己大18年的女性A後，兩人發展成情侶關係。雖然交往年半後，A女發現黃斗煥已婚並提出分手，可是二人去年翻撻。

《週刊女性》大爆前Apeace黃斗煥的渣男行為。（twt/@shujoprime）

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其後A女發現懷孕，可是礙於自己已是高齡產婦，所以即使想生下孩子但在與黃斗煥討論後，最後選擇墮胎。A女的好友向傳媒爆料指，黃斗煥婚後與妻子育有一女，可是當時妻子分娩前一天，他仍留在小三的家。此外A女墮胎後亦情緒亦出現問題，向黃斗煥發「希望你也過得不幸」的信息，卻收到對方的律師信，最後黃斗煥和A女支付28萬日幣（約20,400港元）和解。

黃斗煥已於2018年退出Apeace並退出演藝圈。（kpopstarz）

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