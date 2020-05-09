【早霸王】行山成分手導火線　森美：啲女仔行山性感過去海灘

女聽眾希望挽回感情，但男友一聽到《早霸王》電話馬上收線。

女聽眾Alice今早致電森美、小儀、Marco主持《早霸王》嘅「你知道唔知道有人掛住你」，並表示希望可以挽救同男友嘅感情。「我男友比較佔有慾，佢話我係一時消失一時出現，佢唔鍾意咁。但我都係第一次同佔有慾好強嘅男仔拍拖，所以唔知點。」Alice話試過同朋友行山，男友得知友人將會帶埋另一半出席之後，即時叫Alice唔好同異性講嘢，但Alice傾計係社交禮儀。森美聽到之後，就話：「同男仔行山好危險，啲女仔行上山性感過去海灘，好奇怪。唔知由邊個開始著瑜伽衫行山，唔係普通貼身，我容許唔到自己唔望佢地，連山都唔想落。」

女聽眾都已經報備定有咩人一齊行山，事後亦誠實表示有同男仔講嘢，但男友一樣照嬲。

Alice表示自己打扮普通，所以完全唔會溝成任何問題，仲話自己因為出於好奇，而同行山男仔講咗一句嘢，但亦因為咁而令到男友嬲咗。「嗰個男仔啲朋友都帶咗一班唔識嘅女仔去行山，我好奇怪點解會咁，所以咪問佢囉。其實我完全可以唔同男友講返。」對於男友因為咁而嬲，森美聽到之後就話：「呢啲男人痂根，但你兩個真係天生一對。」森美續說：「而家係好多人行山為名，溝女為實。同遊船河一樣，都係啲artist、KOL衰，係佢哋開始先，（打扮）係唔應該囉 ，跑個步可以咁著，但山真係好危險，上星期先有人跌死咗，好多人為咗爬石影張相，啲衫又無保護。」



女聽眾話男友曾講過希望搵到結婚對象，但唔認為女友係適合人選。



表示因為疫情關係，所以成個月無同男友見面。上星期準備見面時，男友表示由於要備課，所以只可以喺cofffee shop約會。但Alice認為會阻到男友做嘢，加上自己當時皮膚狀況唔好，所以最終都係無出去約會。「我下午本身想Whatsapp佢，但怕影響佢做嘢，到晚上時我Whatsapp佢，佢已經無覆。」佢事後有講覺得我唔體諒，仲認為呢件小事我已經唔肯夠佢，將來點算呢？森美認為二人需要溝通，但當打電比Alice男友Brian時，對方一聽到《早霸王》打嚟之後馬上收線……森美提議Alice喺大氣電波留言時，Alice仲講到喊。

