Adele生日曬近照驚現V面筷子腿　6個月激減19kg全靠三招

英國歌后Adele自從離婚後甚少公開現身，日前度過了32歲生日的她，在IG曬出近照並多謝大家的祝福，不過粉絲就被暴瘦的Adele嚇到！相中的Adele驚現V面同筷子腿，令她的身形再次成為大家關注的焦點！Adele過往一直身材豐腴，不過近年就靠3招成功修身，半年激減19kg，相當見效！

Adele日前在IG曬出近照，身穿黑色泡泡袖連身裙的她，臉型明顯消瘦了不少，更驚現筷子腿！（IG@adele）

身為實力派歌后的Adele憑藉獨特的嗓音打動眾人，深受樂迷喜愛。她曾表示自己不是雜誌上的模特兒，不會為了當個好看的女明星而減肥，認為音樂是用耳朵聆聽，不是眼睛。去年Adele與前夫Simon Konecki正式離婚，之後她一直保持低調，直至10月底出席好友Drake的生日會時，粉絲發現Adele的手臂與鎖骨線條變得明顯，整個人瘦了不少！

Adele過往一直都身材比較豐腴。（Getty Images）

不過去年10月Adele出席好友Drake的生日派對時，整個人瘦了不少！（IG＠adelettes）

點擊下圖睇Adele身形變化：

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其實Adele回復單身後就積極修身，她曾表示自己是希望成為兒子的榜樣而變得健康，並透過運動及飲食健康的修身方法來達至減重效果。高峰時體重曾達113KG的Adele，在短短6個月就激減19KG，而且瘦身之餘還不瘦胸，全靠以下3招：