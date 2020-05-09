阿嬌離婚親寄分居協議書　台網紅爆賴弘國「愛砲又愛劈」

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阿嬌（鍾欣潼）與台灣醫生老公賴弘國昨（8日）各自承認已離婚，結束不到兩年的婚姻生活。男方更在微博寫下長文交代離婚主因，指阿嬌不愛他，原以為婚後雙方感情會慢慢升溫，沒想到阿嬌始終覺得自己不適合婚姻，所以在今年3月初阿嬌就提出了分居協議，雖然賴弘國極為傷心，可是亦要接受這個現實。

二人在2018年在香港舉行了盛大婚禮。（視覺中國）

然而外界對於離婚主因仍然有好多猜測，畢竟賴弘國高大威猛先前就不斷被傳出喜愛夜蒲，身邊女伴不缺少。而近日台灣著名網紅「廣告小妹」就在Facebook貼文直指賴弘國是一位「愛砲也愛劈」的男人，直言有許多二人的共同朋友，多多少少都聽到他的事跡，指他是一位外型不錯的男人，可是私生活似乎有一點亂：「人不壞、企圖心明顯、長得不錯就身材比例不太好。當然還有，愛砲也愛劈。」而且還爆料指他因為人太好的關係，而不懂拒絕女生：「女生們很愛他，他不好拒絕。」

廣告小妹爆賴弘國是一位「愛砲也愛劈」的男人。（廣告小妹Facebook﹑視覺中國）

其實，面對外界一直指他與多位美女網紅走得近，私生活似乎好精彩，對此賴弘國曾在社交網站instagram上講道：「沒關係，我行得正，如果我有，敢Po這種文？」直指自己沒有做過對不起阿嬌的事。

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