【夫妻的世界】目睹金喜愛、朴海俊上床　兒子性情大變打同學

由金喜愛、朴海俊和韓素希主演的韓劇《夫妻的世界》，昨晚（8日）播出第13集，今集劇情主軸在金喜愛和朴海俊的兒子俊英（全真㥠飾）上。原來他親眼目撃了父母離婚後發生性關係的一幕，令他性情大變，甚至出手打同學，要被告上校園暴力委員會。

朴海俊和金喜愛離婚發生了性關係，二人事後都後悔不已。（黃Viu煲劇平台截圖）

第12集的結尾講到朴海俊去到金喜愛的家，未知二人出於彼此仍有感情還是習慣，重燃愛火激咀並發生了性關係。其實事後兩人都後悔不已，雙方也承諾不會再犯下同樣失誤。不過原來剛好二人的兒子全真㥠目擊此事，見到已離婚的父母糾纏不清。原本已因雙親關係而飽受困擾的他，性情大變在學校出手打人，更揚言「我不上學了，退學不就可以了嗎？」，他於父母對質時更是話中帶語，暗串大人亦會有「失誤」。

點撃睇金喜愛、朴海俊激情場面：

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全真㥠目擊已離婚的父母糾纏不清，令他性情大變。（黃Viu煲劇平台截圖）

全真㥠甚至在學校因小事出手打同學。（黃Viu煲劇平台截圖）

按圖睇全真㥠性情突變，超反叛表現：

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兒子打人的事件鬧上校暴會後，金喜愛才知道原來全真㥠一直有習慣性偷竊和情緒問題。一直以為努力工作，有好好照顧兒子的她，覺得自己並沒有盡好母親的責任，於是帶着兒子和朴海俊去醫院向對方道歉。見到全真㥠並沒有真誠道歉的心，金喜愛竟下跪認錯，相信作為母親的劇迷也跟着一同心痛。就在金喜愛下跪時，小三韓素希竟以全真㥠監護人的身份現身醫院道歉，對比之下非常淒涼的金喜愛更被趕出病房。

金喜愛下跪道歉，對方卻毫不領情。（黃Viu煲劇平台截圖）

點撃睇金喜愛下跪淒涼一幕：

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之後金喜愛更收到兒子的信息，全真㥠講到「沒有媽媽的話，事情就會變得簡單…媽媽你走吧，去你想去的地方，我沒有關係」。見到兒子的絕情短訊，金喜愛固然心碎，但這時她和朴海俊才醒覺兒子當晚已經目睹一切。今晚第14集的預告中可見，內疚自責的金喜愛消失了，醫院和朴海俊等都聯絡不了她。她講到最害怕的事情是被兒子討厭，想知道金喜愛的下落，劇迷記得要緊貼今晚《黃Viu煲劇平台》的播出。

小三韓素希現身，顯得金喜愛更加淒涼。（黃Viu煲劇平台截圖）

全真㥠串爆父母離婚後仍糾纏不清：