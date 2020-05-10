【潮流日常】胡蓓蔚走在時尚尖端　涼鞋綁褲腳連鄭秀文都讚

豹嫂胡蓓蔚（Paisley）一向走到潮流尖端，她更是「胡說八道會」中的形象指導。她日前在IG分享與張寶兒的合照，雖然身形比對方嬌小，但從頭到腳一絲不茍的造型配搭，非常搶眼。當中的亮點，是她用涼鞋帶綁褲腳，這是時尚界的最新穿搭術。

豹嫂胡蓓蔚打扮一絲不茍，運用了最潮的涼鞋綁褲腳穿搭術，好Chic！（IG圖片／paisleyhu）

豹嫂穿上Nike簡約白Tee，戴上黑色鍋釘choker和白色珍珠鏈，剛柔並濟，同時點綴了單調的白Tee，配襯啡綠色闊腳褲，穿上米色綁帶涼鞋，用鞋帶綁起褲腳，既能露出涼鞋又能增添chic感。連樂壇潮人鄭秀文（Sammi）都留言大讚：「Mix and match ，好好睇！」

不只涼鞋和褲腳是亮點，豹嫂用黑色Choker和珍珠鏈點綴簡調的白Tee，亦是另一點睛之處。（IG圖片／paisleyhu）

豹嫂一向非常有潮流觸覺，係圈中的fashion icon，點擊圖片：

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這股綁褲腳風潮，從去年夏天吹到今年早春，在GUCCI 2019 秋冬系列的廣告中，亦運用了這種穿法，打破傳統的西褲一本正經的印象，令西裝的穿着方式變得更有趣味；在Bottega Veneta 2020 早春系列 Lookbook，也運用了同樣穿法，可見涼鞋綁腳在時尚界掀起一陣不容忽視的風潮，今個夏天潮人們不妨參考一下這種穿搭術。

GUCCI 2019 秋冬系列的廣告中亦運用了這種穿法，打破傳統搭配，令西裝的穿着方式變得更有趣味。（品牌圖片）