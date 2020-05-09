阿嬌離婚｜賴弘國爆鍾欣潼美國派對後感情變談　二人互動露端倪？

阿嬌鍾欣潼昨日（8/5）被爆已於3月1日與台灣老公賴弘國離婚，其後賴弘國在IG發文指女方於2018年5月美國婚前派對後，就後悔這段婚姻，阿嬌向他坦承：「我有點後悔，我是喜歡你，但我好像不夠愛你！」當時整個派對都充滿浪漫溫馨氣氛，發表愛的宣言時二人更感動落淚，阿嬌直認這段感情得來不易，往後日子會努力互相扶持、互相鼓勵。沒想到甜蜜派對過後，阿嬌與賴弘國之間的感情卻開始降溫。

點撃睇阿嬌美國婚前派對照片：

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他們於2018年6月從美國洛杉磯返港，步出機場時阿嬌全程繑實賴弘國，仲戴上巨形鑽戒，接受傳媒訪問時更不時含情默默望住老公甜笑，一臉幸福，完全看不出二人感情有異樣。半年後，阿嬌與賴弘國於12月18日在香港註冊結婚，他們希望低調進行，所以只邀請了30多位至親好友見證。從相片中看到一對新人全程笑得甜蜜，又大方錫錫，步出會場時，二人十指緊扣拖到實，相比起賴弘國，阿嬌笑得更開心、更燦爛。

12月20日是二人婚禮擺酒的日子，他們準備了38圍酒席招呼各方好友。被眾多傳媒包圍下，阿嬌和賴弘國亦大方順應要求現場親吻，不過二人親吻時卻略顯尷尬，阿嬌解釋因賴弘國很少面對鏡頭，因此非常緊張。未知當時他們的感情狀況如何，是真的緊張或是情變，真係只有當事人才知道。

重溫二人2018年相片，睇下有冇任何端倪：