【阿嬌離婚】英皇要求賴弘國封口　原定下半年公布「分訊」

阿嬌鍾欣潼昨日（8/5）被爆已於3月1日與台灣老公賴弘國簽紙離婚，兩人先後確認消息，其中賴弘國更在Instagram貼出千字文大爆離婚內幕，直指女方早在前年洛杉磯婚前派對已萌生悔婚念頭，震驚兩岸三地！有指阿嬌當日透過電話向賴弘國提出離婚後，後續事宜多由阿嬌所屬公司英皇娛樂與男方聯絡，包括要求他不要對外透露離婚一事，待女方在下半年找尋合適時機才向外界公布。可是，昨日被爆「分訊」後，賴弘國以為阿嬌一方計劃有變，所以才向記者承認消息，最後被英皇一方責備，甚至出動律師要求他噤聲。

賴弘國昨日在Instagram貼出千字文，細說與阿嬌離婚的內幕。（Instagram/@m01yb46）

有報道指出，賴弘國自答應離婚後，一直順應阿嬌意思，讓對方公司處理和公布，但「分訊」爆出後，身在澎湖散心的他一直收到電話，當中包括英皇方面的責備電話，搞到心情麻麻，急急返回台北。另外，賴弘國的朋友向傳媒爆料，指兩人離婚不涉及第三者，阿嬌提出離婚後，賴弘國一直配合，最後卻反被網民指責他不忠，搞到情緒有點低落。

賴弘國本身在澎湖散心：

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對此，阿嬌經理人霍汶希（Mani）回應傳媒時便重申阿嬌和賴弘國所簽訂的是分居協議，而非立即離婚，大家都希望雙方能有幾個月的冷靜期，令他們盡力挽回婚姻，所以才決定下半年按情況再對外公布，豈料有人爆出消息，「因為在他們的分居協議書內有一條條款是在分居期內，大家必須要遵守把協議內容及關於婚姻的情況保密，阿嬌律師昨天再發給他的亦只是一封提醒函。」