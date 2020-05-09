《無限挑戰》限定團Wedding Boys出新歌　4大男神激罕再合體

韓國國民綜藝《無限挑戰》至2006年播出12年，雖然在2018年暫時落下帷幕，但卻製作了不少令觀眾難以忘卻的經典特輯，包括每兩年夏天舉辦一次的「歌謠祭」、重新聚合已解散團體的「六六歌」、明星們到不同的婚禮唱祝歌的「婚禮歌手特輯」等……「婚禮歌手特輯」由主持光熙（屬帝國之子）請來一眾好友、也是當時紅極一時的二代團代表：CNBLUE的鄭容和、Highlight的尹斗俊及MBLAQ李準組成限定男團「Wedding Boys」，演出改編版的《Marry You》，引起不少討論；近日傳出「Wedding Boys」即將重組，並在五月末發表合作新歌的消息，讓不少粉絲為之雀躍！

（左起）光熙、李準、鄭容和、尹斗俊原本已是親近的好友，最近為新歌正在準備錄音。（網絡圖片）

原來早在三月初，鄭容和已經在個人社交媒體上載「Wedding Boys」舞台的影片截圖，並寫道：「嘩！YouTube隨機播放了這段影片真的嚇了一跳，很想念，當時真的很有趣！」現在傳出再度合體的消息，讓不少粉絲笑說：「一切都要感謝YouTube！」這也是鄭容和、尹斗俊、李準與光熙在退伍之後第一次推出合作作品，讓各家粉絲均很是期待，紛紛留言：「根本是回憶殺」、「活久見，居然還能再看到這組合」。

點擊圖輯睇當年Wedding Boys舞台！

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說二代團在當年在亞洲各地掀起了韓流熱潮其實一點也不為過，Super Junior、SHINee、BIG BANG、BEAST、MBLAQ、CNBLUE、FT ISLAND、Infinite、少女時代、2NE1、f(x)等團體是很多90後、00後的集體回憶，雖然隨着年紀增長大多數男團成員都已經去了當兵，但仍有不少粉絲等待着他們回歸！隨着「Wedding Boys」宣布再合作、2PM日前憑五年前的歌曲《My House》再度逆襲音源榜、《Road to Kingdom》後輩們再度翻唱SHINee、Block B的歌曲，令人不禁期待在他們退伍歸來後再在歌謠界掀起一股熱潮！