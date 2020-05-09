TVB安排藝人臨時記劇本Sell產品　曹永廉狂呻：好多嘢記呀！

TVB今日（9日）將會在晚上10點15分和11點時段播出《網購攻略》和《big big shop感謝祭》兩個節目力推自己的大型網購平台，一眾藝人包括曹永廉、馮盈盈、黎諾懿和高海寧等人都會亮相，為觀眾推銷產品。

大家都好落力Sell嘢呀！（陳志嵐攝）

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手拿一大本劇本的曹永廉在接受《娛樂新聞台》訪問時，即大呻：「好大嘢記呀……嚇死呀！」他在正式訪問時就透露：「今日一嚟緊到就俾咗一疊劇本我，要喺現場即刻記好多產品嘅嘢，好多嘢唔錯得所以都有啲緊張。」但之後，他又賣口乖稱：「我係介紹食嗰方面啦，我自己都好鍾意……」

真係好多嘢記喎！（big big channel截圖）

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而高海寧就率先透露自己會大展廚藝，她笑言：「我會負責煎蛋，唔好以為煎蛋好簡單，其實好難。」而高手黎諾懿亦幫口：「OK嘅，高Ling煮嘢食OK。」而吳若希亦有在IG指：「看完今晚感謝祭的稿件⋯⋯我內心的購買慾真的要爆發了！」看來，產品真的是很豐富！

高Ling會煎蛋！（陳志嵐攝）

Jinny見到劇本都忍唔住......（IG/@jinnyng）