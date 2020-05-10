【母親節】傳吳若希已陀B三個月　成功陀仔圓奶奶抱男孫心願

今日是母親節，身為靚媽的吳若希（Jinny）就有老公Alex（何兆鴻）以及3歲女兒淼淼陪她慶祝，一家三口好溫馨，今日更有報道指她已準備榮升做第二任媽咪，腹中BB可說是她今年最佳的母親節禮物，三人行將會變一家四口了。有消息傳出Jinny現已陀B三個月，今胎佗的是仔仔，與女兒淼淼湊成一個好字，亦可以一圓奶奶抱男孫的心願，為何家開枝散葉。

吳若希將由一家三口變一家四口。((IG@jinnyng)

據悉，Jinny剛好陀B滿3個月，而為免腹中BB小器，她對自己懷孕一事一直守口如瓶，只有家人知道。她早前突然以私人理由連推無綫兩部重頭劇，就惹來了幕後工作人員的揣測。恰巧她原本主持的節目《姊妹淘》日前正式停播，可以讓她有更多時間靜心安胎待產。然而，她早前在IG上其實也漏了口風，上月曾留言表示自己肥了：「我今天量體重，54kg比平時重了3kg，但看到自己的腿和手臂還那麼細，就跟自己說了句，今晚可以放心吃消夜……」似乎是因為陀B而重了，且也不用減肥可以繼續食。她日前被拍到與老公Shopping時，腹部微隆，散發出陣陣孕味，她的老公則全程對她呵護備致。

有傳佢今胎陀B仔同囡囡湊成一個好字。((IG@jinnyng)

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