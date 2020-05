每逢佳節倍思親,是日(10/5)母親節正是一家團聚的日子。鄭欣宜(Joyce)今日就在IG上分享一張她們一家人切蛋糕的溫馨畫面,並寫着:「Happy Mother’s Day to all the moms and grandmas out there , I promise to always admire cake as much as 3-year-old me did. Also commemorating that time i cut my own bangs with mom’s JEEN CHOI scissors.(全天下的母親和祖母,母親節快樂!我一定會如3歲的我一樣喜歡蛋糕,還有,照片中用來切蛋糕的,其實是剪綵儀式用的剪刀。」相信大家也與鄭欣宜一樣,十分掛念沈殿霞(肥姐)為我們帶來的歡笑。