「鹹豬手」教練拍片反擊鄧穎之：我俾人工佢哋幫我去一齊演繹

藝人鄧穎芝（Vangie）昨天（10日）網上發火，以千字文狠批一名聲稱自己是MMA（綜合格鬥）的男教練。事緣該名教練以教格鬥技巧為名，非禮為實，借機向女學員「抽水」，而且動作相當大膽。鄧穎芝截圖留下了這名教練的罪證，更形容這位教練絕對不是真的教練，只是一名猥瑣佬。她說：「你教乜嘢武術呢請問？請廣傳，以免更多人受害！！！！！！！」然後又指，如果該名教練將相片刪除，她會再公開事先已準備好的截圖。

期後Vangie更呼籲受害人可以聯絡她，經過一天時間，現在已經布五位受害人尋找Vangie的幫助。經過了解，Vangie知道這名教練是借試鏡為名進行非禮，她說：「個人渣係以試鏡和拍攝為名非禮受害人，如果你都係受害人，希望你可以企出嚟陪佢一齊指證個衰人。更新：多謝大家嘅幫忙同埋咁關心同支持受害人，我哋已經決定咗報警，而家搵緊社工幫忙一齊處理。」

Vangie真係好嬲。（IG：vangietang）

點擊睇呢位教練點教人！

+ 4 + 3 + 2

事情越鬧越大，這名教練終於在Facebook拍片現身解釋一次，他說：「個啲係演員呀，演員嚟，我俾人工佢哋幫我去一齊演繹呢個片。事前佢哋係知道，我有講到話嚟近會拍柔術片。佢哋事前係知道，佢哋係同意，事後佢哋都係冇嘢。」影片一出，Vangie繼續追擊：「佢喺演員群組嗰度話有工開、有嘢拍、會有糧出，但要試鏡，所以啲女仔當初以為係拍攝有關運動video先至會去，而去到佢哋又乜都唔識，亦因為以為呢個係一個工作、一個演出機會，佢哋亦希望試鏡之後可以被錄用，所以而被人非禮都唔敢出聲，同怕冇人信佢地。 利用別人嘅無知，利用假嘅機會去呃人， 呢個人真係好可恥！ 冇人會叫你去公園一對一casting 㗎呀女，唔好中計！」

點擊睇更多鄧穎芝照片！