【Hollywood】爆加油站提供性愛服務　連奧斯卡影帝影后都係常客

繼電影《從前,有個荷里活》(Once Upon a Time in Hollywood)去年上映後,跟荷里活相關的題材都成為熱話。Netflix日前就推出有關荷里活黃金時期的新劇《Hollywood》,並講述荷里活產業背後鮮為人知的黑暗淫亂秘密。劇集由《美國恐怖故事》(American Horror Story)創作人Ryan Murphy與《The Politician》Ian Brennan一同打造,在推出前經已引起極大迴響,更被稱為「獻給荷里活黃金時期的情書」。

《Hollywood》已在5月1日在Neflix上架。(Netflix圖片)

共7集的《Hollywood》背景設定在1940年代,第二次世界大戰後荷里活的生態。劇情主要講述一班胸懷大志的演員和電影人在大戰後的荷里活闖蕩,不計一切代價追求成功。撞正荷里活的黃金時代,觀眾能夠從不同角度窺見光鮮亮麗的舞台幕後的辛酸,看出制度的不公,以及針對種族、性別和性向的偏見等時至今日依然存在的問題。同時揭露了荷里活長久以來的權力運作,呈現荷里活產業的真實面貌,絕對是發人深省。

劇集開首先講述俊俏的退役軍人Jack Castello(David Corenswet飾),在大戰後為求成為演員而跟懷孕太太搬到加州。他每天都會去到Ace Studios片場外等代被挑選為臨時演員,但由於屢次落選Jack亦完全沒有收入,在失意之際偶然在酒吧遇上油站老闆Ernie West(Dylan McDermott飾),對方更聘請他為油站員工。可惜這個油站並不簡單,在加油的同時更為荷里活台前幕後提供性服務,不過要說出密碼「Dreamland」才能享受服務。起初Jack拒絕做男妓,但因為能夠賺取可觀的收入而屈服。

跟《從前,有個荷里活》一樣,Ryan Murphy在劇中加入幾個虛構的角色,透過他們的經歷來呈現當時的影圈生態。雖然Jack的角色是虛構出來,但油站老闆Ernie卻是真有其人,就是荷里活著名「扯皮條」Scotty Bowers。去年10月因病離世的Scotty年輕時海軍陸戰隊的成員,五官英偉加上健碩的身形深得女士歡心。在二戰過後Scotty開始經營加油站,同時為荷里活名人提供肉體服務,當時有許多隱藏性向的巨星都是他的常客,包括奧斯卡影后Vivien Leigh及Katharine Hepburn、Cary Grant、奧斯卡影帝Spencer Tracy等。

Scotty並沒有將自己當扯皮條的事蹟隱瞞,更在2017年將自己的風流往事及荷里活的淫亂實況拍成紀錄片《Scotty and the Secret History of Hollywood》,擔任時代的見證,揭開荷里活見光死的秘史。他曾在訪問中透露,當時初初經營油站的時候,著名演員Walter Pidgeon突然駕車去到油站,並叫他上車去到秘密地方親熱就能輕鬆賺取20美元,故Scotty決定將這門事業擴張。

