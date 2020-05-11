【Hollywood】爆加油站提供性愛服務　連奧斯卡影帝影后都係常客

繼電影《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）去年上映後，跟荷里活相關的題材都成為熱話。Netflix日前就推出有關荷里活黃金時期的新劇《Hollywood》，並講述荷里活產業背後鮮為人知的黑暗淫亂秘密。劇集由《美國恐怖故事》（American Horror Story）創作人Ryan Murphy與《The Politician》Ian Brennan一同打造，在推出前經已引起極大迴響，更被稱為「獻給荷里活黃金時期的情書」。

《Hollywood》已在5月1日在Neflix上架。（Netflix圖片）

共7集的《Hollywood》背景設定在1940年代，第二次世界大戰後荷里活的生態。劇情主要講述一班胸懷大志的演員和電影人在大戰後的荷里活闖蕩，不計一切代價追求成功。撞正荷里活的黃金時代，觀眾能夠從不同角度窺見光鮮亮麗的舞台幕後的辛酸，看出制度的不公，以及針對種族、性別和性向的偏見等時至今日依然存在的問題。同時揭露了荷里活長久以來的權力運作，呈現荷里活產業的真實面貌，絕對是發人深省。

劇集開首先講述俊俏的退役軍人Jack Castello（David Corenswet飾），在大戰後為求成為演員而跟懷孕太太搬到加州。他每天都會去到Ace Studios片場外等代被挑選為臨時演員，但由於屢次落選Jack亦完全沒有收入，在失意之際偶然在酒吧遇上油站老闆Ernie West（Dylan McDermott飾），對方更聘請他為油站員工。可惜這個油站並不簡單，在加油的同時更為荷里活台前幕後提供性服務，不過要說出密碼「Dreamland」才能享受服務。起初Jack拒絕做男妓，但因為能夠賺取可觀的收入而屈服。

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跟《從前，有個荷里活》一樣，Ryan Murphy在劇中加入幾個虛構的角色，透過他們的經歷來呈現當時的影圈生態。雖然Jack的角色是虛構出來，但油站老闆Ernie卻是真有其人，就是荷里活著名「扯皮條」Scotty Bowers。去年10月因病離世的Scotty年輕時海軍陸戰隊的成員，五官英偉加上健碩的身形深得女士歡心。在二戰過後Scotty開始經營加油站，同時為荷里活名人提供肉體服務，當時有許多隱藏性向的巨星都是他的常客，包括奧斯卡影后Vivien Leigh及Katharine Hepburn、Cary Grant、奧斯卡影帝Spencer Tracy等。

Scotty並沒有將自己當扯皮條的事蹟隱瞞，更在2017年將自己的風流往事及荷里活的淫亂實況拍成紀錄片《Scotty and the Secret History of Hollywood》，擔任時代的見證，揭開荷里活見光死的秘史。他曾在訪問中透露，當時初初經營油站的時候，著名演員Walter Pidgeon突然駕車去到油站，並叫他上車去到秘密地方親熱就能輕鬆賺取20美元，故Scotty決定將這門事業擴張。

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