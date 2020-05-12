與張寶兒榮升千萬業主後首個生日　39歲袁偉豪高調曬錫嘴靚相放閃

袁偉豪 (Benjamin) 與女友張寶兒於2017年因合拍旅遊節目《打工捱世界Ⅱ》而撻着，兩人`愛得甜蜜且不時傳婚訊，彼此早已認定了對方為另一半。日前兩人更以聯名形式斥資6,568.3萬元購入清水灣豪宅新盤傲瀧，實用面積2,205平方呎，連568平方呎的私人花園，呎價近3萬元。另外，還再以400萬購入兩個車位，新居明顯是兩人的愛巢。Ben亦坦言買樓是跟結婚有關。

兩人聯名買樓做業主。(資料圖片)

昨日是Ben的39歲生日，做了業主的他當然好開心，心情靚爆並於IG post了多張他與母親、女友以及好友慶祝生日的靚相同大家分享。他留言表示：「一個意想不到的，一切留在家中的，一個有心的安排，一班街坊，一個媽媽，一個仔仔，一頓豐富的晚餐，一個結他蛋糕，一個女伴，仍然3字頭。」他還post了他與女友甜蜜咀咀的靚相放閃曬幸福，又於IG story表示：「人生第一次食結他。」

同張寶兒聯名買6500萬豪宅 袁偉豪首做業主：人生未試過咁大膽

兩人甜蜜放閃。(ig@benontheroad)

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