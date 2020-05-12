【金宵大廈】李施嬅無緣拍第二輯？　IG回顧TVB拍劇生涯露端倪

由李施嬅同陳山聰主演的TVB劇集《金宵大廈》在去年播出後大受歡迎，更被網民封為「年度神劇」，不少觀眾都期待原班人馬開拍第二輯。早前劇集監製葉鎮輝透露將會在8月中正式開拍，但當時施嬅就表示還未簽約，令不少劇迷等得好心急！昨日（11日）施嬅在IG Post出兩張舊劇照，似乎埋下伏筆！

由李施嬅同陳山聰主演的TVB劇集《金宵大廈》在去年播出後大受歡迎，不少觀眾都期待原班人馬開拍第二輯。（電視截圖）

施嬅在IG Post出兩張舊劇照，分別是劇集《天涯俠醫》及《法證先鋒IV》。（IG@selenaleelalee）

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施嬅在IG寫道：「入TVB後的第一套劇集和最後一套劇集。小護士都變法醫了。誰可以說出小護士的名呢？」之後再以英文表示很感激所有經驗及經歷，雖然是一個漫長的過程，但對自己來說是一個最好的時機。兩張相分別是劇集《天涯俠醫》及《法證先鋒IV》的劇照。在2003年參加香港小姐入行的施嬅雖然最後五強不入，但她成功奪得最上鏡小姐和才藝小姐，之後更簽約無綫，展開拍劇生涯。而施嬅參演的第一部劇集就是《天涯俠醫》，她在劇中飾演護士方雪兒，之後她陸續演繹了不少角色，直至去年4月宣布離巢，《法證先鋒IV》成為了她的告別作。

施嬅參演的第一部劇集是《天涯俠醫》，她在劇中飾演護士方雪兒。（網上圖片）

去年4月施嬅宣布離巢，《法證先鋒IV》成為了她的告別作。（劇照）

不少網民見到施嬅Post相後都好緊張，因為施嬅指《法證先鋒IV》是她的最後一套劇集，紛紛留言道：「咁金宵大廈2呢」、「會唔會返嚟拍金宵大廈續集呀」、「幾時再返TVB拍劇」、「係咪暗示唔會拍金宵2」、「你咁講即係唔會拍金宵2」？雖然不少劇迷都希望施嬅可以繼續參演，但畢竟她已經離巢，所以《法證先鋒IV》是她在TVB的最後一套劇集。如果她落實參演《金宵大廈》第二輯，相信會以自由身的身份出現，完成大家的心願！

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