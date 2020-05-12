【晚吹】電視台女廁有一格特別乾淨　關寶慧：係留畀已故藝人使用

電視台嘅廁格如果特別乾淨的話，原來未必係好事。

ViuTV早前喺YouTube開設ViuTV Scream頻道，專門收錄ViuTV一系列離奇靈異恐怖節目，雖然全部都係舊嘢，但依然有一定吸引力，尤其以《晚吹 - 總有一隻係左近》的「片場鬼古」一集，該集搵嚟關寶慧做嘉賓，她表示當年喺清水灣電視台拍劇時，靠近六、七廠嘅女廁其中一格因為特別乾淨，所以佢不時都會使用，直到有次偶爾同化妝同事講開，對方顯得十分驚訝，並再三追問關寶慧：「你去咗邊格？」關寶慧答完「得一格好乾淨」之後，反問化妝同事「唔去得架咩？」，對方同佢講：「嗰格係留比一個以前電視台好出名，拍完古裝之後自殺嘅女藝人，so far我去完完全無事發生，但有女藝人試過使用該廁格時突然有人拍佢pat pat，嚇到佢飛奔出嚟喊。」



潘紹聰話有女藝人唔理戲服上寫有已故藝人嘅名，照著住開工，結果出現怪事。

對於電視台嘅怪異之事，關寶慧認為咩都可以發生，而自己亦都經歷過唔少：「有次都係喺六、七廠附近嘅女廁，我喺好乾淨嗰格小便時，望到第一格有芍繡花鞋，但到我小便完之後，對鞋已經唔見咗，謂緊係幾秒嘅事。」另外，節目主持人之一嘅潘紹聰，就話曾經有一位女藝員，喺拍攝古裝片時，見到一件戲服寫有已故女藝人嘅名字，但因為覺得戲服好靚，所以照穿上去拍攝。「拍完之後，負責剪片嘅同事話喺螢幕見到嘅係已故女藝人嘅樣。」