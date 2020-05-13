十八年後的終極告白．劇透｜情慾場面後　就係真相揭曉

《十八年後的終極告白》第十八集劇透。

《十八年後的終極告白》演員陣容：

林朗生（譚俊彥飾）、沈敬一（陳山聰飾）、謝家富（何遠東飾）、阮麗瑾（黃智雯飾）、阮進（林嘉華飾）、馮永興（林師傑飾）、陳淑嫻（江欣燕飾）、謝家倩（楊秀惠飾）、王頌君（趙希洛飾）、鄺寶珠（韓馬利飾）、李強（蕭徽勇飾）、梁潔貞（楊卓娜飾）、施文虎（杜大偉飾）、趙玉娣（尹詩沛飾）、徐友齊（何啟南飾）、鏡叔（鄭恕峰飾）

《十八年後的終極告白》上集提要，阮進喪妻後人生再無寄託，唯有繼續追查十八年前殺死啟思的真兇，卻因而發現朗生對十八年前的往事處處隱瞞！鏡叔受友齊唆罷利用空殼公司上市謀利並找來敬一當替死鬼，敬一因為道義不能違抗鏡叔，騎虎難下。潔貞發現家富似對自己有意，歉疚造成誤會，向家富表明只當他是亡夫的朋友，家富失戀眼淚心內流。警方把淑嫻的遺物交予麗瑾，朗生卻發現自己的物件竟包含其中，遂千方百計想取回。

阿瑾(黃智雯飾)終於愛上阿Sam(譚俊彥飾) 《十八年後的終極告白，截圖)

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演烈床戲！（《十八年後的終極告白》截圖）

+ 8 + 7 + 6

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《十八年後的終極告白》最新一集講到，麗瑾對警察工作失去當初的熱忱，提議朗生一起離開香港過新生活。朗生擔心終有日會東窗事發，為求賺快錢與麗瑾離開，不惜替鏡叔、友齊的空殼公司做假帳核數，更答應跟曹伯晟同流合污，以半年時間賺取外國無憂的生活，敬一眼見朗生越陷越深，卻又無從勸阻⋯⋯阮進接近家富成功套料，懷疑啟思的死與七子有關，更孤注一擲到醫院找世達⋯⋯麗瑾意外發現淑嫻的遺物中竟有疑似朗生的東西，直接追問朗生！

又有情慾場面。（《十八年後的終極告白》截圖）

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