衛蘭應要求重唱《命硬》原版 　黃偉文：人間溫暖

Wyman原來無意公開歌手A同B身份，但最後竟然出現了衛蘭嘅《她整晚在寫信》。

黃偉文早前在IG上載2005年為側田寫嘅《命硬》歌詞第一稿，並發文講出歌曲原為《她整晚在寫信》，並是寫給歌手A的，後來沒被採用，於是監製安排了歌手B來唱，唯《她整晚在寫信》最後變成了側田嘅《命硬》。Wyman一出po，網民對於歌手A同B身份都十分好奇，見到大家反應熱烈，Wyman索性「物歸原主」邀請歌手B，亦即係Janice衛蘭唱一次，當作了結一個小小心願，衛蘭知悉後二話不說決定喺復活節期間讓這個版本「復活」一下，在排練直播期間拍下一小段放在自己的社交平台跟樂迷分享。

Wyman好滿意呢個無心撮合嘅人間溫暖

復活版本一出，網民非常興奮，並在唱片公司和藝人的社交平台留言和私信要求Janice灌錄完整版正式推出。而Janice錄音之餘亦拍埋MV，她說：「「我從來不知道當年這首歌原來曾經是有想過給我唱的，15年後有機會重新演唱，感覺很奇妙。所以錄製時也跟監製Edward看看如何在演繹上也來一點新意。他也是個非常心思細密的人，在音樂上加了不少細節，讓整首歌跟《命硬》感覺不同，也配合《她整晚在寫信》這份歌詞的情緒。希望大家會喜歡這些心思！」

《命硬》第一稿。

full version終於在今日公開，Wyman在IG上載片段，並發文表示：「好多年之後，如果問這個大疫年在我生命中居然留下過什麼美好的東西，大概就是這些無心撮合的人間溫暖，幾首曾經錯失作品，在人與人之間最應該保持距離之際，神奇地用另一種形式越走越近，在深夜的社交網路上開出一株株奇花異卉，為需要的人吐露著芬芳。」

