降魔的2.0．劇透｜胡鴻鈞慘被捉走　譚凱琪唔止醉酒乘客咁簡單？

《降魔的2.0》第十集（週五14/5）劇透。

《降魔的2.0》馬國明飾演馬季。（《降魔的2.0》劇照）

《降魔的2.0》上集講到，馬季甦醒，眾人放下心頭大石，並及時阻止偉豪消滅比利。佩玲（林凱恩飾）順利產子，心中仍記掛着展明，她心灰意冷，帶同嬰兒走上醫院天台。馬季向芷若坦白展明的死亡真相，芷若難以接受。經此一役，偉豪深深體會馬季背負降魔天命的無奈；同時，馬季亦處於降魔人的十字路口，對未知的前路感到迷惘。天才科學家艾鐵文（蔣志光飾）聯同富二代姊弟施萊斯（鄧佩儀飾）和施勞斯（麥凱程飾），調查比利的畫像失蹤之謎，還藉機接近馬季。一日，晶晶（謝雪心飾）家來了一位神秘訪客。

今集講馬季開的士探靈團，同萊斯一齊捉鬼。（《降魔的2.0》劇照）

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鐵文到晶晶家尋找比利蹤影，並干擾貝娜靈體能量，令她一反常態，偉豪（胡鴻鈞飾）隱覺不妥。晶晶驚覺鐵文跟其弟莫有為（蔣志光飾）容貌極為相似，大喜。馬季再次遇到奇怪醉酒乘客阿花（譚凱琪飾），而每次都教他摸不着頭腦。馬季展開的士探靈團，勞斯亦是座上客，探險期間怪事頻生……勞斯逐一收伏遊魂野鬼，馬季因而得悉勞斯亦是降魔同路人。惟二人降魔理念有別，不歡而散。萊斯暗中到馬季家對付偉豪及莉莉，偉豪終不敵萊斯的強勁電磁波，莉莉更被萊斯捉走。