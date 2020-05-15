鄧紫棋自爆胰臟癌家族病史　28年首次體檢心臟較正常有偏差

鄧紫棋（G.E.M）近年將工作重心轉至內地，多以參加綜藝節目為主。最近，她為觀察類真人騷《我要這樣生活》擔任主要嘉賓，由吃、穿、住、行、情感等各方面，揭露獨居生活。

在最新一集中，G.E.M同媽媽一起去檢查身體，令人意外的是，這是她28年來首次做全身檢查，所以對此有些好奇。兩人在去前往醫院的途中時，鄧媽媽說：「我就擔心我們的胰臟，我們家族裡面這個不大好。」事緣G.E.M的婆婆、太婆都有患胰臟癌，所以算是一個家族病史。而G.E.M自己則比較擔心肝臟方面，因為平時比較晚睡。

G.E.M表示在媽媽的陪同下，做檢查會更加安心。（視頻截圖）

開心的是，在檢查報告出來之後，G.E.M身體各方面都很健康，肝臟、胰臟都無問題。不過，她的心電圖與正常的有一些偏差，絕對不容忽視。醫生解釋道，如果真的是大問題，就是怕心肌不夠血，會導致心臟驟停，因此建議G.E.M進一步檢查，看下結構同正常的有無分別。如果心肌缺血，人突然心臟病發作，會因為血管阻塞，心肌突然無血到來，那麼心無力就不會跳了，即心臟驟停。

醫生表示G.E.M的心電圖與正常的有些偏差，希望她做進一步檢查。（視頻截圖）

G.E.M一直以來以「巨肺」著稱，但其實她小時候經常照心電圖，鄧媽媽透露，G.E.M左心室有一個瘻管，當時的醫生一開始說是先天的，看了幾年之後，又表示發育後會好，到後來也沒有症狀了。

其實G.E.M已經獨居10年，因為工作忙碌以及壓力，經常會頭痛，不過幸好身體總體來講並無大礙，而且測出體內年齡是20歲，比G.E.M的真實年齡還年輕了8歲，狀態非常好。

G.E.M在節目中透露自己已獨居10年。（視頻截圖）