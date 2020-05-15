《紙房子》監製新作《White Lines》上架　粿合毒品性愛謀殺題材

西班牙劇集的《紙房子》（Money Heist，西班牙譯：La Casa de Papel）自2017年推出後好評如潮，節奏明快之餘每集都有驚喜，在爛番茄更奪得滿分100%，成為最多人觀看的非英語劇集。劇集的成功同時令製作人Álex Pina成為劇界紅人，而今天（15/5）於Netflix上架的《White Lines》就是他最新的作品。在預告中能夠看到劇集充斥毒品、性愛及一宗謀殺案，相信會吸引到一班愛看懸疑題材的劇迷追看。

劇集是《紙房子》創作人Álex Pina打造，不少劇迷都非常期待。（Netflix）

劇集主要講述一名曼徹斯特傳奇DJ Axel（Tom Rhys Harries試）在西班牙Ibiza神秘失蹤20年後，骸骨終於被人發現。Axel的姐姐Zoe（Laura Haddock飾）因為覺事有蹺蹊而重返Ibiza調查事發經過，希望能夠尋找到真兇。可惜在逗留期間，Zoe亦被五光十色的夜生活世界吸引，更開始接觸毒品，在追兇的同時身陷騙局中，被迫正視自己的陰暗面。

在預告中能夠猜測到Zoe在調查期間，竟然發現身邊很多人都似乎跟案件有關，亦有毒品交易，更發現Axel的死並不是那麼單純。另外劇中跟《紙房子》一樣有大量的懸疑及性愛場面，相信一定不會令劇迷失望。