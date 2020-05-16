吳千語髮香持久的秘密　頂級洗髮品牌帶出高級香氣｜潮流日常

有沒有人跟吳千語一樣，對香味跟臭味都很敏感，極怕聞到自己的頭油味道？千語指她就算上床準備就寢，但聞到自己的頭油味，也會起床洗頭，她說：「騙得了別也騙不了自己」，所以她對於選擇洗頭水也非常講究，選用香氣洗頭水，令自己的頭髮時刻保持香噴噴。

千語早前在社交網站分享了保持一整天的髮香小秘密，推介幾款好聞、香氣又持久的洗髮水：

Philip B Oud Royal Forever Shine Conditioner（皇家沉香恆澤潤髮乳） 來自美國的頂級頭髮護理品牌Philip B，被評為了全球十大奢侈護髮產品之一，是「洗髮水中的愛馬仕」。千語推介品牌中的皇家沉香恆澤潤髮乳氣味好聞而且持久，千語說：「洗完頭之後髮絲吸收它的香味，持續一整天都沒有問題，香味很高級。」

Kristin Ess Extra Gentle Shampoo 來自美國的頭髮護理品牌，但針對亞洲人髮質研發的洗髮配方，價錢也很相宜，帶有椰子油的熱帶香氣，因為成份相當滋潤，所以千語認為較適合乾性髮質使用。

Kérastase Nutritive Bain Satin（滋養1號浴髮乳） Kérastase價錢比Philip B相宜很多，千語指雖然是一般洗髮水香氣，但這牌子的香味相當持久，所以非常推薦。

千語同時亦分享了一些洗髮注意事項，可以令髮香更加持久，千語說：「必須在早上洗頭，而且不能用太熱的水沖洗頭髮，要用微溫偏涼的水，因為水太熱容易令頭皮出油，就會令頭髮不好聞了。」

作為一個精緻女生，除了亮麗的外表，亦要注意小細節，即使細如香味也會影響別人對自己的觀感，即使不顧旁人感受，乾淨清爽也能令自己心情更愉悅！

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