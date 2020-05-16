何超蓮家中花園十足郊野公園　吳若希巨型客廳坐擁180度開揚山景

疫情期間，不少藝人都留在家中避炎，閒時會在社交平台分享近況，同時亦意外地令豪宅環境曝光。而他們的豪宅共通點通常必備極大後花園、露台，擁有開揚景觀等，不過這些都是圍繞室外環境。相反，可以在室內自製滑梯，甚至在豪宅內盡情打乒乓波，這些可算是豪宅中的豪宅。

何超蓮上載了一張在家中後花園拍攝的照片。（IG/ @laurinda_ho）

賭王千金何超蓮早前上載了一張在家中後花園拍攝的照片，她拿着粉紅GUCCI手袋在草地上休息。超蓮家中的後花園猶如郊野公園一樣，而她身後的的樹木更是價值不菲，是稱為「金錢樹」的菲島福木。除了擁有極大後花園外，超蓮家中的超豪華客廳，程度直逼酒店大堂裝修。

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+ 5 + 4 + 3

吳若希（Jinny）自2017年下嫁澳門闊少何兆鴻（Alex）後，不時手挽名牌手袋出席公開活動，過着闊太生活！Jinny的豪宅位於元朗錦田，是區內罕有的低密度住宅，位置與元朗市中心相連，住戶可以隨時享受城鄉之間的舒適生活。

她的單位是屋苑內的高座住宅，不單擁有巨型客廳，更可以180度望向河景和開揚山景，景色宜人，十足世外桃源！

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+ 8 + 7 + 6

數到可以在豪宅內自製瀡滑梯，就不得不提近年密密賺錢的林盛斌（Bob），他肓有四名小孩，為了讓他們消磨時間，就在家中用軟墊放在樓梯上，自製了一條滑梯，不過首先屋企要夠大和有樓梯先可以做到。生財有道的阿Bob去年舉家搬到九龍塘三層獨立屋，就算留在家避炎，都不會悶親小朋友。

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+ 3 + 2

不過最誇張的可算是王灝兒（JW），自從三年前被踢爆與卓悦太子爺葉韋彤（Tarzan）拍拖後，兩人愈愛愈高調，她亦早已融入男方家中，不時陪男友出入馬場，又陪男友家人出席慈善活動，提早過豪門少奶生活。

JW留在家抗疫期間，不時在奢華的豪宅內打乒乓波，相當誇張。能夠在寸金尺土的香港家中打乒乓波相當不容易，單單是活動室已經大到難以形容！其實Tarzan 與JW經常邀請朋友到豪宅中作客，曾舉辦過40人的生日派對，又曾在家中大玩泳池派對，但對於坐擁12憶身家的Tarzan來說簡直少兒科！

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