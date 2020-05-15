【十八年後的終極告白】何遠東360度激嘴楊卓娜　震撼過大結局

無綫劇集《十八年後的終極告白》今晚（15/5）終於大結局！林朗生（阿Sam）（譚俊彥飾）和阮進（林嘉華飾）在廢校碰面時，阿Sam終於向阮Sir承認自己就是殺死賴國明以及在船上放火害死陳淑嫻（江欣燕飾）的兇手，阿Sam更忍不住對阮Sir動殺機，不過在最後一刻，阿一（陳山聰飾）卻衝了出來為阮Sir擋刀，變成阿Sam錯手殺死好兄弟阿一，後來阿Sam向警察承認所有的控罪，並鋃鐺入獄坐牢10年。

阿Sam錯手殺死阿一。（《十八年後的終極告白》截圖）

至於阿瑾（黃智雯飾），則由始至終都沒有原諒阿Sam，直至阿Sam出牢後都沒有再聯絡。肥仔富和阿Sam在獲釋後於大東邨相遇，談及往事時得知吹水（林師傑飾）已獲釋後移民泰國，蛋撻（司徒暉飾）則在眾人被捕後一年因病情惡化而去世。故事的最後，還以7兄弟一齊開心飲啤酒作為另一個Happy Endning，算是補足了觀眾們的遺憾。

結局講肥仔富和阿Sam在獲釋後於大東邨相遇。（《十八年後的終極告白》截圖）

故事的最後，還以7兄弟一齊開心飲啤酒作為另一個Happy Endning。（《十八年後的終極告白》截圖）

在劇集中段，講到肥仔富要去法庭受審時，卻上演了一幕與強嫂（楊卓娜飾）激吻場面，既感人又震撼！除此之外，這一幕都可算是何遠東以來的熒幕初吻，十分之經典！



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