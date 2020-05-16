蔡思貝胡鴻鈞秘密拍拖半年融入家中　余德丞願做最佳煙幕繼續夜會

蔡思貝近2年個名一直同余德丞痴埋一齊，二人亦經常情侶檔搵真銀，私下亦不避嫌成日見面放埋相上社交網，大家都以為佢地真係一對，不過去年底又傳出SISLEY同胡鴻鈞Hubert拍拖。呢日有周刊影到SISLEY夜會余德丞，點知Hubert又突然現身﹗三人關係令人霧裡看花。

呢兩年蔡思貝余德丞一直以情侶檔姿態接JOB。（IG：@sisleychoi）

去年年尾傳出蔡思貝同胡鴻鈞秘密拍拖。（IG：@sisleychoi）

入行以來蔡思貝備受力捧劇接劇，同時亦多次同男拍檔傳出緋聞，近兩年佢同余德丞經常出雙入對，不過自去年10月尾余德丞生日後就再無見SISLEY上載二人合照。至去年12月尾有記者影到，Hubert十日內三次駕車到港九各區接送思貝，因而傳出戀情。

蔡思貝余德丞胡鴻鈞曾一齊去睇SAMMI演唱會。（IG：@sisleychoi）

呢日有傳媒影到蔡思貝夜會余德丞，點知胡鴻鈞又突然現身；到母親節正日蔡思貝更掉低媽媽，選擇陪胡鴻鈞一齊戴住CAP帽買外賣，之後再由Hubert揸車一齊返將軍澳Hubert屋企同胡媽媽慶祝。睇嚟拍拖短短半年，SISLEY已經成功得到胡家歡心融入家中啦。

蔡思貝母親節選擇同胡鴻鈞家人一齊度過，關係真係相當密切呀﹗（資料圖片）