45歲佘詩曼望找到完美另一半　驚聞雪卵生B有難度：能生出來嗎？

視后佘詩曼（阿佘）年前憑住內地神劇《延禧攻略》飾演嫻妃一角，在內地人氣爆升，至今依然好受觀眾的喜歡。最近她就參加了內地綜藝節目《看我的生活》，又邀請了好友歐陽震華 (Bobby) 與郭少芸到她家中作客，除了分享她的獨居生活之日常之外，還大談她對結婚和生BB的睇法。

阿佘邀請了好友歐陽震華 (Bobby) 與郭少芸到她家中作客。(節目截圖)

阿佘入行多年拍劇拍戲兼且北上發展，事業發展理想自然名利雙收，然而她的感情生活卻多年來沒有着落，至今依然是單身，屬圈中的「黃金盛女」。阿佘在節目中自爆以前有男朋友時，曾經因為太過專注工作而被對方投訴，最後導致兩人分手收場。她指自己是個相信婚姻的人，一旦結了婚就不會想離婚：「一生一世是非常完美，我的完美對象還沒出現。」她好羨慕Bobby與他太太的相處關係，覺得好幸福。

阿佘好羨慕Bobby與他太太的相處關係。(節目截圖)

Bobby提到生BB的問題，問阿佘是否有雪卵，阿佘即表示：「但是我現在都已經45歲，生（小孩）最快要47歲。那他20歲我已經67歲......」之後她一臉擔憂兼語帶哽咽地問：「能生出來嗎？」講完後，她身旁的郭少芸亦忍不住拍了她一下以示安慰。節目亦有安排阿佘去做雪卵咨詢，當醫生提到45至50歲的卵子狀態會「再壞一點」，阿佘即場嚇一嚇且顯得更擔心了，不過其後醫生解釋到卵子狀態有時跟年齡也未必有關連，阿佘才說：「那我還有希望。」

阿佘點睇都唔似已經45歲。((佘詩曼IG)

點擊下圖逐格睇阿佘於節目中的片段以及她的其他靚相：