【是敢的】敖嘉年曾被大叫茄喱啡　被投訴演技感激伯樂李添勝力撐

年初宣布與無綫結束22年賓主關係嘅敖嘉年，現身梁梓禧（Roland）主持節目《是敢的》，分享了自己喺娛樂圈跌宕經歷，更自揭曾被大聲叫『茄喱啡』，拍攝《碧血鹽梟》時被前輩演員投訴演技，特別感激「伯樂」李添勝信任。

敖嘉年擔任梁梓禧節目嘉賓。

敖嘉年童年算不上快樂，因為父母在他十多歲時離異，自小跟隨父親長大的他，當過廚房、髮型屋等暑期工作，中學後到製衣廠打工，輾轉加入電台，成為洪朝豐助理，在電台負責通宵節目《輕談淺唱不夜天》，不過他在電台的日子很短暫，皆因洪朝豐一句話，問他有否興趣到電視台工作，便促使敖嘉年膽粗粗到無綫試鏡，繼而展開他的銀色旅途。

敖嘉年曾於香港電台擔任DJ。（IG：@ngokanin）

加入無綫首個工作就係做《城市追擊》，敖嘉年指：「日日跑新聞已不容易，那時台前幕後因為很多突發新聞，要馬上趕到現場，死人塌樓都要去，但去到現場經常都會被罵，有時會被行家罵阻住他們採訪，有時又會被其他人罵。」敖嘉年表示這些日子很難捱，打算約滿無綫便返回電台工作，但當時無綫高層曾勵珍突然叫他參演《封神榜》，他說：「我沒有讀過訓練班，連劇本也不會看，真的很迷惘。」做藝人往往最怕拿捏不到自己位置，那時的敖嘉年，莫講是觀眾，就連他自己也拿捏到，他謂：「有次我跟家人出街食飯，正在想要吃甚麼，身後有一班洗碗的嬸嬸在討論，有人指着我問『嗰個係邊個？』，有人很大聲答『茄喱啡』，這三個字令人很難受，我家人亦說『算了不要吃了』。」

敖嘉年當年本身諗住約滿就返電台，點知被調往拍劇，未讀過訓練班連劇本都唔識睇，令佢相當迷茫。（IG：@ngokanin）

難捱日子總會過，敖嘉年終遇上「伯樂」李添勝，他大爆拍攝《碧血鹽梟》時，被前輩演員投訴他演技不配合，但當時添哥不僅沒責怪他，還多給他信心，叫他盡量發揮，敖嘉年稱：「去到拍《巾幗梟雄》，角色很重要，有些高層跟添哥說『敖嘉年做不到這個角色，他沒可能做到』，但添哥竟話敖嘉年一定做到，很感恩添哥願意給我那麼大的信心。」

除了添哥，敖嘉年指太太是他最感激的人，由拍拖到結婚，敖嘉年與太太相處近廿載，他說：「每次想放棄時，她永遠也叫我不要放棄、給予我精神上的支持，有一個這樣的人很重要，她跟我聊一些很密切的事，很精準分析事情的對與錯。我還會經常在她面前哭，這不需要隱藏。」