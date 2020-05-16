【多圖】何超蓮自爆悶到「偷窺」鄰居　隔籬屋大叔原來好猛料

何家三房次女何超蓮（Laurinda）有「全球最靚千金」美譽，舉手投足備受關注，有好多網民好留意她在社交網站的動向，而因為新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）關係，她最近較以前貼更多家居照片，間接令何家三房大潭布力徑5號豪宅細節曝光，更有人直指她家中後花園大過郊野公園！昨日（15/5），她又貼出一張站在豪宅大閘內的相片，更寫道：「拿著媽媽的包包，偷看隔壁鄰居，我家真的拍的很膩了。」除了她手上價值$19,700的Gucci手挽袋成為焦點，她「偷看」的鄰居亦成為網民的討論對象，有網友就笑她偷看隔籬屋大叔沖涼！

何超蓮昨日在IG出Post笑指自己在大閘內偷看鄰居。（Instagram/@laurinda_ho）

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由於何超蓮旁邊的大閘能夠隱約看到閘外的地面，所以這道大閘應該不是對住布力徑、有膠版遮擋的兩道大閘，不過就算是另一道大閘，她真真正正的「隔籬屋」亦只有布力徑7號──羅氏國際集團創辦人羅定邦長子羅樂風在1985年以800萬購入的大宅。講起羅氏家族，不得不提羅定邦當年創立經典服裝品牌Bossini，不過最近羅定邦五子羅家聖將手上持有的Bossini母公司堡獅堡66.6%股份，以市價7成的4,662萬「平賣」予姪兒羅正杰和中國體操天王李寧的合組財團。其實羅氏家族與何鴻燊家族同樣顯赫，家財萬貫，其中孫女羅君兒便試過在2015年被匪徒從飛鵝山獨立屋綁架，好在最後平安無事。

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羅樂風是晶苑集團創始人和主席，有「製衣大王」之稱，政府最近派發的「銅芯抗疫口罩」主力由其公司生產。（crystalgroup.com）

除了何家三房和羅家聖之外，全長3.3公里的布力徑亦有多戶富貴人家，恆大地產主席許家印便住在6至10號洋房項目的10號C屋，而16號和32號的業主分別是羅霖前夫劉坤銘的胞妹劉懿茵和著名漫畫家馬榮成，至於何家二房長子、何超儀胞弟「小賭王」何猷龍，則住在布力徑21至35號BAYVIEW的35號屋。HMV數碼中國集團主席蕭定一，本身亦住在25號獨立屋，但兩年前疑因生意欠佳，最後以近2億價錢賣出物業套現。