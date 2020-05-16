佘詩曼自爆曾因太專注工作冷落男友致分手　盤點入行後九段情史

現年45歲的視后佘詩曼（阿佘）最近參加了內地綜藝節目《看我的生活》，大談她對結婚和生BB的睇法。阿佘入行多年事業發展理想，名利雙收，然而她的感情生活卻多年來沒有着落，至今依然是單身，屬圈中的「黃金盛女」。她在節目中就自爆以前有男朋友時，曾經因為太過專注工作而被對方投訴，最後導致兩人分手收場。其實阿佘在圈中也先後跟多位男藝人傳出了不少緋聞，以下就盤點一下她過往的情史，真真假假只有當事人才知道。

阿佘有過唔少緋聞。(佘詩曼ig)

陳浩民

陳浩民是阿佘唯一公開承認過拍拖的男藝人，2002年阿佘與陳浩民合作電影《情緣汽水機》時撻著，同年網上傳出二人的情慾對話，二人互稱「老公仔」和「老婆仔」，兩人拍拖四年後分手。有傳兩人分手的原因是阿佘難忍男方花心，但陳浩民就表示他們是因為異地戀而決定和平分手。

阿佘與陳浩民拍拖4年。(劇照)

鄭嘉穎

阿佘其中一位最為人知的緋聞男友就是鄭嘉穎，2007年，鄭嘉穎與阿佘合作《法證先鋒II》而傳緋聞，鄭嘉穎當時原本正與周勵淇拍拖，後男方突然承認分手，外間即有傳阿佘是第三者。2008年颱風黑格比襲港，阿佘被踢爆與嘉穎返西貢匡湖居寓所時座駕死火，要村民幫忙而斷正，令兩人的戀情曝光，不過他們從未有正式公開承認戀情。有指兩人後來因感情轉淡而分手。

鄭嘉穎依家與太太陳凱琳一家三口好幸福。(鄭嘉穎ig)

張智霖

阿佘與張智霖於2000年在《十月初五的月光》合作而傳出緋聞，兩人飾演情侶而戲假情真，有指令到當年仍是張智霖女友的袁詠儀要親到片場監場。翌年張智霖與袁詠儀結婚了，但阿佘依然令袁詠儀處處提防。袁詠儀曾在一個電台訪問中呼籲喜歡張智霖的女人死心：「就算不要我，都輪不到你！」提到對第三者的感覺時，又語出驚人：「我想用刀捅死她！」雖然她沒有開名，但難免會令人聯想到阿佘。

張智霖與阿佘係熒幕情侶。(劇照)

林峯

2010年，阿佘與林峯合作《花花世界花家姐》時傳緋聞，阿佘被指當時主動向林峯發功，兩人在拍劇期間互動非常親密，林峯也對阿佘十分殷勤。後來兩人於《使徒行者》中再次合作，被指再續前緣，對足兩個月而且還有不少親密戲份，即傳出兩人日久生情，劇組人員也經常看到二人常常「互撩」對方，戲外有講有笑十分合拍。

阿佘與林峯傳過緋聞。(劇照)

吳卓羲

有傳阿佘與吳卓羲於2006年合作《歲月風雲》時對他產生好感，展出了一段姊弟戀。兩人被指曾一起夜蒲，阿佘還坐吳卓羲大髀兼向他狂放電，翌年更傳吳卓羲冧掂阿佘送他價值近港幣20萬元的名錶，以及200萬元的跑車，男方甚至因而被指是軟飯王。吳卓羲有澄清他與阿佘只是朋友，自己作為新人也高攀不起對方。

阿佘與吳卓羲傳過姊弟戀。(吳卓羲微博)

陳豪

2010年，有傳阿佘與陳豪合作《公主嫁到》時戲假情真，介入陳豪與廖碧兒的感情。兩人在劇中飾演一對歡喜冤家，在拍戲中途傳出二人表現親密疑似擦出火花，但隨後二人皆出面澄清緋聞，佘詩曼稱二人合作拍戲拍了很久，包括《火舞黃沙》與《金枝慾孽》等，不可能拍拖。

陳豪都係阿佘緋聞男友之一。(陳豪微博)

丁子高

2005年阿佘被影到她去丁子高家中過夜，更有傳此事令到陳浩民大怒而對阿佘提出分手。其後阿佘就澄清她與丁子高只是朋友關係。

丁子高與老婆楊千嬅以及仔仔。(丁子高微博)

馬德鐘

阿佘與馬德鐘合作《鳳凰四重奏》後，兩人曾被發現一起夜蒲，更有指男方到訪過阿佘的海景台香閨而傳緋聞。

馬德鐘同林峯先後與阿佘傳緋聞。(馬德鐘微博)

苗僑偉

阿佘32歲生日，有傳三哥苗僑偉以署名「老三」送了99支玫瑰花給阿佘傳情，但其後三哥否認事件。