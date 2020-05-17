《權力遊戲》Richard Madden防疫期住龍母大宅　同居者另有其人？

HBO世紀熱播劇《冰與火之歌：權力遊戲》（港譯：《權力遊戲》）雖然已經播畢快滿一年，某些劇中演員的緣分顯然還沒結束。根據英國媒體報導，扮演羅柏史塔克的理察麥登（Richard Madden），原來在新冠肺炎防疫期間是住在該劇女主角艾美莉克拉克（Emilia Clarke）位於洛杉磯的家中，該房產內有兩間臥室、裝潢豪華，因而據傳一個月的租金要2萬英鎊（約港幣18萬元），目前不知理查是否以這種價位向艾美莉克承租。

儘管理察麥登和艾美莉克拉克在《權力遊戲》沒有對手戲，且理察的戲分提早很久殺青，彼此還是能在頒獎典禮或是其他演藝場合碰到面，並非完全不認識。艾美莉克本來買下洛杉磯的房子是方便在美國工作，可是之後仍然長住英國老家，洛城的房子就租給別人住，英國「每日郵報」指理查是最新的房客，他與艾美莉克都未對外發表任何聲明。

耐人尋味的是，理察並非自己一個住，影集《狼少年》（Teen Wolf）男星佛洛伊古提爾雷斯（Froy Gutierrez）也和他一起，佛洛伊今年2月開始被拍到和理察有往來，早先理察是與影集《漢娜的遺言》男星布蘭登佛林（Brandon Flynn）住在同一屋簷下，「每日郵報」表示理察和布蘭登由於都是在荷里活打拚的新銳男星因此走得很近，決定一起找地方住，但去年11兩人鬧翻，布蘭登甚至請求凡賽斯的活動不要邀理查出席，因為不想再見到理察。

布蘭登佛林Brandon Flynn（IG@flynnagin11）

倘若單純的好有意見不合，怎會鬧到無法共處同一屋簷下，「每日郵報」沒有明講，卻形容他們「可能不只是朋友」。現在理察和佛洛伊相處甚歡，防疫期間自己一個也無聊，所以理察與佛洛伊開始了同住一屋的日子。

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