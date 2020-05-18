【後生仔傾吓偈】拍劇易出軌？　馮盈盈自嘲屎戲：唔係好投入角色

有網友問盈盈現時係未單身，佢用非常肯定嘅語氣話「係」，但表情好尷尬。

《#後生仔傾吓偈》日前做直播時，以「出軌」為題，期間有後生仔問到馮盈盈如果知道好友出軌時，會唔會勸對方回頭是岸，盈盈竟然話唔會：「坦白講如果嗰個係我朋友，然後做咗啲咁嘅事，我係會支持佢、比佢無限量支持同表示理解.....」不過當後生仔再問如果兩位當時人都係自己所認識，盈盈就話唔會支持任何一邊，並指長大後開始覺得唔只黑同白咁簡單。「大家表面睇係佢出軌覺得佢衰，但其實無人知道兩個人之間發生咩事，可能另一半對佢好衰佢先要咁做，你知道咗又會揀邊邊？」

如果得知好友出軌的話，盈盈話會支持同理解……

之後有網民問到「做戲時是否好易出軌？」盈盈就話如果正式拍攝時投入唔到，觀眾一定會睇得出屎戲，並謂：「其實去到做戲嗰刻你再唔係馮盈盈，你要拋棄自己，進入角色 ，角色鍾意佢就要鍾意佢，所以呢個都係講做完戲後點抽離， 返返去正常生活，講我係ok，因為我啲戲好差，唔係好投入到角色。」盈盈之後仲話大家見到幕前情侶如膠似漆咁，但其實一CUT機或放工都係各有各，陸浩明表示聽過唔少前輩話拍完感情戲後為咗避免有咩事發生，所以收工後唔好再聯絡對方係最佳做法。

盈盈提到前度Martin同佢分後第二日，就已經高調又活躍地喺社交平台展開新戀情。話晒Martin被禁玩IG四年，活躍同高調都好正常……

直播中，除咗講出軌，亦有後生仔提到「無縫轉會」，去年底同拍拖四年嘅男友Martin分手嘅盈盈，就分享咗一個「朋友」嘅故事：「個女仔知道男仔喺分手後第二日，已經非常活躍喺交交平台、好努力積極展開新嘅關係。由於佢哋拍拖時好高調，所以當男仔咁高調喺交友平台發展時……其實全世界都仲沉吟緊佢上一段戀情，所以都會問你唔係阿邊個男友咩 做咩咁得閒出嚟交友，(是否女方做咗啲咩令男仔咁?)可能係大家都想開展新生活。」有睇開《後生仔》嘅觀眾都知，大家都好喜歡將自己嘅事以「我朋友」身份去交代，而盈盈講緊嘅呢位朋友，都幾大機會係前度Martin，事關佢有提到呢位朋友之前完全唔玩社交平台，而盈盈亦曾經講返唔准男友玩IG……不過對於舊愛極速投入新生活，盈盈認為都係好事，並指「分手後第二日已經無權過問佢嘅嘢。」