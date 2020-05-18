傳將開《全民造星III》招募女參賽者　主持強尼爆花姐期已 mark

ViuTV的大型選秀節目《全民造星》2018年自播出第一季大受歡迎後，再於去年拍第二季，節目搞得有聲有色，也為娛樂圈注入新血。有指今年ViuTV會再次添食搞第三季，再次掀起「追星熱潮」之餘，今次更分分鐘會有「女版姜濤」誕生？

姜濤在2018年以19歲之齡得到《全民造星》冠軍，更吸引一大班姜糖（姜濤粉絲名）追隨，風頭一時無兩。（資料圖片）

+ 14 + 13 + 12

有消息指，即使今年因疫情肆虐，令不少活動都取消，但ViuTV今年仍會舉辦《全民高星III》，而跟以往不同的是，有傳會加入女參賽者，有別於以往清一色男參賽者的情況。而且，有指試鏡和拍攝會在7月開始，比起上年5月就公開招募及面試推遲了一點，估計播出時間也會比去年的9月播出更遲。就以上消息，《香港01》記者向上兩季的節目監製花姐（黃慧君）兼男團MIRROR和ERROR的經理人查詢，暫未有回應。

MIRROR和經理人花姐早已合作無間。（資料圖片）

點擊下圖睇更多MIRROR、ERROR嘅靚相︰

+ 25 + 24 + 23

兩季的總決賽也是由強尼獨力擔任主持。（資料圖片）

而在兩季節目都有擔任主持的強尼，回覆《香港01》時笑言︰「上個星期撞到花姐，佢同我講咗句：『年尾你得閒架（㗎）呵（可）』，我話『得』對話就完咗嘞！咁其實係乜我都唔知架（㗎）」，被問到知不知道有關女參賽者加入的傳言，他說︰「呢個我不嬲支持，之前第二季拍緊時亦同製作組提議過，嚟緊內容同賽制我就真係完全未知。」

《全民造星II》的三甲。（資料圖片）

第一季《全民造星》的冠軍姜濤其實在比賽時已被廣泛關注，一出道更成為廣告商的寵兒，拍劇、出歌忙個不停，跟《全民造星》的另外11位參賽者組MIRROR，喪吸粉絲，短短出道了個多月就在2018年年尾開演唱會，成一時熱話。另外一個組合ERROR則以搞笑貼地形象示人，《花姐ERROR遊》系列深受歡迎。去到上年《全民造星II》，冠軍由Phoebus（吳啟洋）奪得，亞、季軍分別是MC（張天賦）和Oscar Li（李祉均）得到，但比賽完結後，就未有如上季一樣組組合出道。

點擊下圖重溫《全民造星II》十強嘅相︰