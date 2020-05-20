【降魔的2.0．劇透】小花色誘馬季　豪仔獲得地獄力量？

《降魔的2.0》第十三集 劇透

《降魔的2.0》上回講到，勞斯（麥凱程飾）奮不顧身拯救萊斯（鄧佩儀飾），危急關頭，馬季（馬國明飾）出現，偉豪（胡鴻鈞飾）及時收手，貝娜（劉佩玥飾）遷怒偉豪的所作所為而氣憤出走。芷若（黃智雯飾）偶遇失意的貝娜，二人笑談跟小馬相處的往事。新聞部監製葉佩薇（林淑敏飾）誠邀芷若受訪，期間竟意外看見貝娜，貝娜於是主動幫忙製作節目。佩薇回到錄影廠，發現原本播放的節目被抽調，方察覺身邊的人和事已面目全非……芷若接觸靈界之事後，樂於幫助亡靈了卻心願，恍然貝娜最大的執着就是小馬。貝娜漸被世人遺忘，感慨萬千。

《降魔的2.0》第12集預告。（《降魔的2.0》電視截圖）

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馬季製作降魔武器，偉豪教他學懂自我控制靈力，從而發揮降魔最大效用。貝娜避見馬季，卻又放不下他；風獅爺看穿芷若、貝娜各懷心事。馬季接載阿花（譚凱琪飾），暗中助她脫臉，二人漸漸建立起微妙情誼。偉豪受海魔操控，在石敢當神石前交出身上秘密，另從比利（易宇航飾）口中得悉晶晶（謝雪心飾）最近有異樣……偉豪眼見晶晶、馬季二人母子情深，心中不是味兒。晶晶藉機相約鐵文（蔣志光飾）等有為生前的網友，前往度假屋宿營，對有為倍添思念。是夜，晶晶聽見附近傳出慘叫聲。

色誘馬季。（《降魔的2.0》截圖）

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