羅志祥520發7000字長文Tag周揚青　公開絕密甜蜜合照兼再次道歉

現年40歲的台灣樂壇天王羅志祥 (小豬) 日前被現年31歲的大陸網紅舊愛周揚青 (Grace) 公開兩人已分手一段日子，兩人9年情斷，Grace更大爆小豬多年來一直背住她偷食其他女，當中包括與旗下女藝人「蝴蝶姐姐」簡愷樂有長期不正當男女關係，私生活極其淫亂，更會進行「多人運動」，完全顛覆了她的三觀。小豬形象一朝喪，搖身一變成為世紀渣男，其淫亂史亦被愈爆愈多。即使小豬和愷樂都先後於他們的IG，公開向Grace道歉，但事件並未因此而平息。

羅志祥周揚青早前分手9年情斷。（周揚青IG）

今日5月20日早上9時12分，神隱多時的小豬，竟然於微博及FACEBOOK出post，發了一篇7000多字的超長文，題為「男孩、女孩」，還Tag了Grace，9月12日是Grace的生日為9月12日，小豬明顯是刻意選這個時間發文。小豬這篇超長文有如兩人戀愛日記的節錄，回憶了他與Grace相識相戀的過程，並分享了二人戀愛期間的故事，還曬出了許多兩人從未曝光的甜蜜合影，小豬表示：「這一次，我答應你，由我來跟大家分享我們的故事」似乎是他曾經對Grace的承諾。最後他再次向周揚青道歉。 ​

小豬羅志祥於520出POST @周揚青。（微博截圖）

點擊下圖逐格睇小豬篇長文全文內容，以及他與Grace的絕密甜蜜合照：