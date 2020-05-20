何嘉莉孖大仔出鏡　坦言不介意將來囝囝入娛樂圈

新世代潮爸潮媽，想要成為小朋友成長路上「領航者」，但唔想被稱作「怪獸家長」，究竟有無天書可循？育有一子兩女嘅Lillian何嘉莉，首次帶埋大仔Jean拍攝香港開電視節目《我的志願速成班》，同新手爸爸黃澤鋒及鄺芷凡（Omi）分享經驗。

何嘉莉(Lillian)與兒子Jean擔任香港開電視節目《富通保險呈獻：我的志願速成班》嘉賓，與主持鄺芷凡(Omi)分享育兒心得。

Lillian同囝囝以母子裝現身，佢話大仔無諗住繼承爸爸「衣砵」做飛機師，反而是志願成為建築師：「Jean平時鍾意砌積木，亦都話長大後如果可以興建一間屋，成家人能夠一起住就好。」然而小朋友發展空間大，Lillian認為此刻專心讀書，將來可以選擇的出路自然多，問如果將來囝囝話要入娛樂圈，Lillian都話可以一試無妨。

Lillian分享在剛過去的母親節，兒子送上禮物令他感到窩心。

停課期間，Lillian分享一家人長時間喺屋企難免產生磨擦，而她自己亦扮演「惡媽」角色：「對於小朋友品德我係好嚴格，當佢地做得唔好我會立即指正，有時事後會諗返，都覺得鬧佢地令我好心痛，但我唔教佢地又有邊個教呢？希望佢地明白媽媽係為佢地好。」之後佢又喺IG分享首次母子檔拍攝感受：「Working “mom” mode。今天工作有點不同，因為第一次帶兒子一起拍節目，本來他對拍攝沒有興趣，但也想了解一下媽媽的工作和每一個拍攝崗位，我也認為這是一個很好的經驗。本來也擔心他會應付不來，結果他表現都算OK﹗我呢？一邊工作（照顧自己狀態表現）一邊照顧他（又怕自己不夠優雅），當然比平常工作再花神一點啦，體驗了真正的 working “mama”很少穿親子裝母子裝，但因為自己對拍攝畫面的執著，就特別襯了一下。」

何嘉莉三個小朋友相親相愛。（IG：@lillianho）