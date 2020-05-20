居家隔離太悶？　歌手Jason Derulo用電鑽食粟米鑽甩兩隻門牙！

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新型冠狀肺炎（COVID-19）的疫情在香港有緩和跡象，可是不少歐美國家仍受影響，大部份民眾繼續居家隔離。鑒於疫情而煞停工作的歌手演員，便日日在社交平台及Tik Tok上載片段，跟粉絲交流及爭取曝光率。不過香港時間今早，美國歌手Jason Derulo就拍攝了用電鑽食粟米的片段，過程相當驚險，更不小心鑽甩門牙！

點擊下圖逐格看Jason Derulo如何鑽甩門牙：

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在17秒的片段中，Jason表示曾經在網絡上看過其他人這樣做，而自己一直都很想嘗試，既然現時居家隔離有時間就玩一下。首先他將粟米插在電鑽上，然後放在口中開動電鑽，可惜在尾段Jason突然露出痛苦的表情，然後展示被電鑽切斷的兩顆門牙，代價非常慘重。

點擊下圖看更多Jason的Show肌照：

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大批網民看到片段後立即留言慰問Jason，更表示希望這並不是真的，亦有網民指這只是惡作劇，但如果是真的話，這個舉動十分愚蠢。其實Jason過往曾經上載過假裝剃掉眼眉的片段，故有很多人都質疑今次跟上次一樣只是跟大家開玩笑而已。

Jason曾試過假裝剃掉眼眉。（IG圖片/@jasonderulo）

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