黃愷怡與老公遊峴港遇騙案　機智識破幸保不失

《東張西望》主持黃愷怡（Jasmin）近來開創個人YouTube Channel，除了與老公Billy及好友周佩婷（Angel）教大家做運動瘦身之外，亦有拍旅遊片，近日分享了早前兩口子慶祝拍拖紀念的越南峴港之旅。在旅程當中，Jasmin和老公遇上騙案，差點被騙，不過幸好被老公機智識破！

「東張女神」黃愷怡早前與老公遊峴港遇上騙案。（受訪者提供）

大家去東南亞旅行流行使用Grab出租車，因為價錢公道不怕被亂收費，Jasmin和Billy也不例外，落機之後就叫車到度假村。不過他們遇上「假」司機假扮，對方先不停指住自己重覆叫「Grab、Grab、Grab」，誤導他們自己就是他們所叫的出租車司機，然後突然取走Billy的電話檢查他的行程，此舉令Billy起疑：「如果佢係我哋司機使乜Check（行程）？」加上App上指示司機明明還沒到，Billy便取回自己的手機，剛好原本所叫的司機也到了。

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成功識破騙案，Jasmin和Billy懷住好心情品嚐地道越南河粉，之後就Check in當地五星級酒店峴港洲際酒店，酒店坐擁峴港山茶半島依山傍海的優越位置，由以創意搞怪聞名的 Bill Bensley設計，在下條片有更詳盡介紹。

Jasmin在峴港入住由鬼才Bill Bensley設計的峴港洲際酒店，將於下條片介紹，睇相都覺得好靚！（IG圖片／jasmin_why）

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