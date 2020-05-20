【飛虎之雷霆極戰】疑似着老翻潮牌出鏡　馬國明 ：俾咩咪著咩囉

就咁睇，真係以為馬明著mastermind 。（影片截圖）

馬國明喺《飛虎之雷霆極戰》飾演刑事情報科高級督察丁浩然，前晚嗰集講述佢加入特殊小隊後，準備調查無人導彈潛艇案，以全黑運動服上陣嘅馬明睇落有形有格，一個轉身，外套大大隻黃色字「MASTEER MIND」十分搶眼，加上頸背和手袖上的骷髏頭標誌，猶如日本潮牌 「mastermind JAPAN」。

去年初mastermind聯乘Kith推出嘅服裝。(網上圖片)

去年mastermind曾聯乘Kith推出過一系列嘅冬裝，同馬明呢套戲服十分相似，同樣都係黑色、手袖、褲邊釘有骷髏頭標誌同KITH字樣。之不過，由於馬明嘅外套多出一隻「E」字，令唔少網民都覺得係山寨嘢，並留言表示「MASTEER MIND可能係牌子」、「公然着翻版」。馬明接受《香港01》訪問時，表示套衫係服裝部同事為佢準備，仲話：「佢哋俾咩我咪著咩囉，哈哈，我無理到。」他表示平時拍劇甚少出動私服，對於今次無故著山寨貨，問到會否感到尷尬，馬明就話：「通常比咩我都著，所以又無話尷唔尷尬。」

馬明話自己都有買過mastermind，2018佢同黃心穎去睇劉德華演唱會時，就係著mastermind外套。（影片截圖）