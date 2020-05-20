汪明荃率新生代演員齊齊做義工　探訪基層兒童傳播正能量

汪明荃（Liza姐）一向為善最樂，早前不怕曬不怕熱，聯同香港小姐鄧卓殷（Amber）和大隻型男郭子豪（Arnold）去沙灘一齊執垃圾，早前她亦身體力行支持聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）「童你抗疫」衞生行動，親自率領八和會館新晉演員團隊一起上門探訪基層，了解他們在疫情之下的生活情況。

Liza姐與八和會館年輕一輩的新晉 演員加入UNICEF HK義工隊伍，傳承善 心。

Liza姐與一眾八和會館新晉演員，包括吳立熙、王希㯋、林芯菱、梁心怡、黃成彬等，將抗疫物資及口罩送到劏房家庭，更親身準備小禮物，把關懷送給小朋友。Liza姐分享探訪劏房的緣起和感受︰「今次UNICEF HK安排了深水埗區的劏房住戶進行家訪，有些家庭育有手抱孩兒，有些小朋友已經是學生。我好想藉此深入劏房家庭，與他們傾談，了解一下他們的環境，這樣對於我將來的幫助也更加大。」探訪過後，阿姐表示雖然他們的居住環境狹小，但生活態度很正面令她非常欣賞。

UNICEF HK總幹事陳立業先生感謝Liza姐支持UNICEF HK「童你抗疫」衞 生行動。

Liza姐早前約埋Amber和Arnold去沙灘，不辭勞苦一齊執垃圾，點擊圖片：