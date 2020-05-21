《十八年後的終極告白》監製新劇七月播出　陳曉華處女作值得期待

陳曉華短短兩年已有三劇在手，備受公司重用。（IG/ @herachann）

《十八年後的終極告白》雖然題材偏門，但因劇情緊湊又有懸疑性，故羸得了觀眾嘅讚賞同口碑。無綫有見及此，乘勢推出該劇監製王偉仁嘅另一作品《迷網》（原為《網絡騙案》），安排於七月中播出，唔少網友都表示期待。該劇去年5月開拍，至8月拍畢，如今一年都未夠已經能夠見街，絕對做到快、靚、正。近日更有網民將一份名為「《迷網》冠名套裝」嘅價目表喺討論區分享，只見冠名套裝價格為80萬。

高Ling首次擔正嘅《婚姻合伙人》擺足兩年先重見天日，幸好劇集播出之後有不俗反應，連帶《迷網》亦可以如時見街。

劇集除咗係高海寧(高Ling) 與楊明(Matt)於《婚姻合伙人》後再次合作之外，另一賣點相信係有2018年港姐冠軍陳曉華（Hera）。作為前港姐冠軍兼國際中華小姐冠軍嘅陳曉華，去年尚未卸任便獲安排拍劇，且獲得第二女主角，足見其重視程度，劇中有唔少動作戲嘅Hera為此打到chok親頸仍堅持親身上陣。除《迷網》之外，陳曉華亦有演拍《食腦喪B》以及《七公主》，對於只讀咗為期兩個月嘅電視藝員訓練班嘅佢嚟講，無綫似乎信心十足。

《迷網》將於七月播出。

自《十八年後的終極告白》後，唔少觀眾都對監製王偉仁另一新作《迷網》有所期待。（資料圖片）