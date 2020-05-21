【多圖】元元曬沙灘照同陽光玩遊戲　泳衣尺碼太細露南半球

台灣藝人元元（吳婕安）長相甜美，有著鄰家女孩的可愛氣息，再加上擁有傲人的火辣身材，令她有「呆萌女神」之稱，吸引不少網友喜愛。平日喜愛在instagram同大家分享日常生活的她，近日難得大曬一系列的沙灘泳裝美照，短短時間內就獲得超過6萬人like，人氣相當厲害。

元元的無辜眼神最吸引人。（1105ya@IG）

因為夏天到來的關係，再加上元元最近接了泳衣業配的工作，所以她就難得大方展示好身材。見她身穿淺紫色泳衣上陣非常性感，未知是否該泳衣尺碼太細的關係，完全包不住元元的豐滿身材，更溢出南半球，再加上她的招牌無辜眼神與微笑，整個畫面非常吸睛。

元元的泳衣是否尺碼太細？（1105ya@IG）

元元在沙灘上同陽光玩遊戲，玩到不亦樂乎的她留言道：「用比基尼迎接夏天的開始！好喜歡玩水，最近天氣好剛好跟小寶來玩水消暑。不能出國在台灣走走也是非常愜意，海邊有種輕鬆自在的步調。」而她的好朋友林莎（Lisa）外型亦相當出色，身材亦不輸元元，兩位美女在沙灘上追逐，在黃昏美景的襯托下，根本就是美人如畫。不少網友見到這個畫面都激讚，大家紛紛留言道：「真好看」﹑「穿比基尼的時候很好可愛」等，完全是有讚無彈。

元元同好朋友在沙灘上追逐。（1105ya@IG）