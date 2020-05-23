【人生必住酒店】黃愷怡推介越南奢華酒店　處處都是打卡位！

《東張西望》主持黃愷怡（Jasmin）近日開創個人YouTube Channel ，除了與閨密周佩婷（Angel）一齊拍片教大家做瘦身運動之外，亦有拍旅行Vlog。她在Channel中分享與老公Billy早前飛到越南峴港慶祝拍拖周年紀念，選住當地其中一間最奢華的峴港太陽半島洲際度假酒店（InterContinental Danang Sun Peninsula Resort）。這間酒店由鬼才建築師Bill Bensley設計，耗時7年建造，揉合當代奢華時尚與越南傳統文化色彩，內裡處處都是打卡位！

Jasmin和Billy早前到越南慶祝拍拖周年紀念，入住當地奢華酒店峴港太陽半島洲際度假酒店。（IG圖片／jasmin_why）

峴港太陽半島洲際度假酒店依山而建。（IG圖片／intercontinentaldanang）

酒店被譽為人生必住酒店之一，進駐越南國家級自然生態祕境山茶半島（Son Tra Peninsula），依山而建，背山面海，坐擁古老雨林以及私人絕景海灘。劃分了四層區域──天堂（Heaven）、天空（Sky）、陸地（Earth）及海洋（Sea）。

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酒店中有三個餐廳、兩個酒吧，當中的法國餐廳La Maison 1888 是越南第一家以米其林星級大廚為特色的餐廳，亦是越南第一而且是唯一一家餐廳擁有三位米其林星級大廚，殿堂級名廚Michel Roux 在任內將餐廳推到越南頂級餐廳的頂峰。Jasmin和老公Billy亦在這裡慶祝紀念日，非常浪漫！

越南最頂級法國餐廳La Maison 1888。（IG圖片／Jasmin_Why）

而另一間餐廳Citron 則是以越南菜跟地中海菜為主，以懸空越南斗笠的造型聞名，既可以一邊欣賞戶外美景又一可以一邊嘆地道美食，最重要是可以影相呃Like！

Jasmin有老公Billy掌鏡，張張相都好呃到like！ 不過危險動作大家要注意安全呀！（IG圖片／jasmin_why）

整間酒店這麼多打卡位，Jasmin表示每個角落都很喜歡，「但係最鍾意應該係private beach 同 infinity pool ，有啲相係嗰度啲職員幫我地影，佢哋勁友善同埋知道晒酒店邊啲位係打卡位，影出嚟嘅相仲好instagrammable！」