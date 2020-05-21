內地著名編劇提議建立污點藝人使用和懲戒機制　主要由5點着手

由范冰冰、高以翔主演的古裝巨製劇《巴清傳》原本備受矚目，可惜前者因2018年遭遇逃稅風波，至今仍未能復出；後者同年因涉嫌性侵，今年才完結官司，雖然罪名未成立，但卻坐實出軌，最終導致《巴清傳》重拍，而投資方唐德影視亦遭受重創，損失過億。

由於范冰冰與高以翔相繼成為污點藝人，因此兩人主演的劇集《巴清傳》被迫重拍。（微博@電視劇巴清傳）

昨日（20日），內地著名作家、編劇趙冬苓發布了一篇名為《關於建立污點藝人使用和懲戒機制的建議案》的長文，她在文中指出：「因使用了兩個污點藝人，使一家大型上市公司花費巨資拍攝的影視劇無法撥出，從而導致公司連續兩年虧損，不得不轉讓股份，由他人入局。」趙冬苓認為，正式因為對污點藝人使用、管理，以及對不慎使用了污點藝人而作品受牽連的現象沒有規範管理、缺乏制度性措施，從而造成社會資源的浪費，導致企業陷入困境，對影視產業的發展極為不利。因此，她建議

由國家新聞出版廣電總局責成由中國廣播電影電視社會組織聯合會制定污點藝人使用管理和懲戒制度

以更好地管理和約束藝人隊伍，有理有據地懲戒污點藝人，管控由污點藝人出現的市場風險，促進影視市場的健康發展。主要提出了5點，簡單概括如下：

第一，建立專門對污點藝人行為性質、不良影響進行評判的專業委員會，對其惡劣程度、負面影響以及需做出的懲戒進行評判；

第二，對污點藝人做出市場禁入的負面清單和時間表，根據行為惡劣程度做出禁入市場直至永久禁入的規定；

第三，根據污點藝人行為性質的不同，在進入期內，組織其參加社會公益活動，以實際行動洗涮自己的污點和對行業帶來的不良影響，求得社會諒解，如表現良好，禁入期滿可再進入市場；

第四，建立正規申訴渠道，對行為定性或懲戒期不服的污點藝人可提出申訴；

第五，對視線不知情而導致有污點藝人參演的作品，可以在負面新聞被曝光後有半年至一年的冷卻期，然後准許其發行播出，避免牽連他人以及製片方等。

趙冬苓是內地著名影視編劇，擅長塑造人物，作品多是反映現實生活。周迅、朱亞文主演的《紅高粱》就是出自她手。（百度百科）

對於趙冬苓這個提議，大批網友都表示支持，同時還補充道：「建議演藝圈所有人適用，別只盯著演員，編劇導演一個也不能落下」、「與性別無關，吸毒、嫖娼、出軌、家暴、酒駕都不能原諒」、「只對實錘藝人這樣吧，還有很多是造謠的」等。